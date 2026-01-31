『DREAM STAGE』“吾妻”中村倫也、手作り鍋にツッコミ続々「色が気になるw」「ジャイアン飯すぎるww」
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が30日に放送され、吾妻（中村）がNAZEのメンバーに手作り鍋を振る舞う姿が描かれると、ネット上には「色が気になるw」「ヤバいwww」「ジャイアン飯すぎるww」といった声が相次いだ。
【写真】吾妻（中村倫也）の手作り鍋の色がヤバい
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す姿を活写する。
TGCでの活躍に沸くNAZEだが、エリートグループTORINNERが所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が中止になっていく。そんな中、NAZEの危機を助けたいと、ユウヤの実兄でもあるTORINNERのリョウ（岩瀬洋志）が自分たちのライブへのゲスト出演を打診。しかしそれは、TORINNERのプロデューサーによる罠だった。
吾妻がライブ出演を了承すると、NAZEのメンバーは自分たちの知名度を上げるために街頭へ繰り出す。そこで一部の人々から、K‐POPグループに日本人やタイ人のメンバーがいることへの心ない声が投げかけられる。
ライブ出演を前に複雑な思いを抱えるメンバーを鼓舞しようと、吾妻は手作り鍋を振る舞う。吾妻は部屋を真っ暗にして「ジャパニーズ“闇鍋”だ！」と言い放ち、メンバーを怯えさせる。何が入っているのかわからない鍋を恐るおそる口に運ぶメンバーだったが、みんな口々に「あれ？おいしい」とつぶやき、笑顔が広がっていく。
そんなメンバーを前に吾妻は、この鍋が韓国・日本・タイの食材や調味料で作っている「究極のミックス鍋」だと告げる。そして、それぞれが違う背景を持ちながらも1つのグループとして活動しているNAZEのメンバーに向けて「いまさら誰が“なに人”だとか考える必要あるか？」と語りかける。そして「俺たちの力で、俺たちにしかない旨味を出す」と言うと「みんなで、俺たちだけの“鍋”作ろうぜ」と励ます。
吾妻の言葉に、ネット上には「吾妻PD本領発揮！」「素敵ー」「良いこと言うなぁ！」などの反響が続出する一方で、彼が作った鍋が映し出されると「良い事言ってるけど鍋の色が気になるw」「色が紫でヤバいwww」「ジャイアンシチューみたいな色してるwww」「ジャイアン飯すぎるww」といったツッコミも集まっていた。
