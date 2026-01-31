第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の関東大会８強の昨春センバツ王者・横浜（神奈川）が、滑り込みでセンバツ連覇への切符をつかんだ。同校の最速１５４キロ右腕・織田翔希のほか、山梨学院（山梨）の投打二刀流・菰田陽生、沖縄尚学の左腕・末吉良丞、花巻東（岩手）の古城大翔内野手（いずれも２年）ら怪物候補を擁する強豪校も選出され、大きな盛り上がりを見せそうだ。組み合わせ抽選会は３月６日に行われる。

信じ抜いた先に、吉報が待っていた。午後４時１４分、横浜市内で練習中の横浜ナインに、２年連続となるセンバツ出場決定が知らされた。昨秋は関東８強で当落線上だったが、プロ注目の右腕・織田は「不安は一切なかった。２連覇のチャンスも自分たちにしかない。自分が中心となってチームを勝たせるような投球をして、結果として優勝という結果に結びつけられれば」と、史上４校目のセンバツ連覇への決意を示した。

進化した姿を見せる。昨秋の段階では、ノーワインドアップなどの投球フォームを試行錯誤していたが、この冬の期間にセットポジションに固定。「たくさん投げてきて、一番しっくりきたのがセットだった。めちゃくちゃ制球が安定している」と手応えがある。体重は昨夏から３〜４キロ増の８０キロ。最速１５４キロの直球への信頼も増し「自信はあります」と言い切った。

日米のプロから注目を集める存在になった。山梨学院・菰田や沖縄尚学・末吉らも同じく、今秋のドラフト候補に名を連ねるが、織田が個人を意識しすぎることはない。「もちろん、素晴らしい選手。でも、そこと戦うというよりも、チームのためにということを一番意識している。ライバル視はないです」とキッパリ。信念である「チームを勝たせる投手」になるべく右腕を振る。

村田浩明監督（３９）はナインを前に感極まり、「本当に練習してきた。選手たちのたくましい目を見た時に、ウルっと来ちゃいました。まだこれからですが、甲子園の女神様に呼んでもらったのかな」と感謝。指揮官の思いを目の当たりにしたエースは、「（関東大会で）負けて、言い方は少し悪いかもしれないですけど、たぶん監督さんを苦しめた形になってしまった。選ばれたからには優勝して、去年よりも笑顔な監督さんを自分たちでつくり出したい」。敗戦からはい上がってきた昨春王者が、もう一度頂点に挑む。（小島 和之）