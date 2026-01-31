ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で注目を集めた女優の三輪晴香（３０）が、初めて訪れたガールズバーでのエピソードを披露した。

２９日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜・深夜０時）に出演。「私、飲みに行くのが好きで」。仕事終わりに東京・神楽坂で飲んでいたという。「いい感じになって…。ガールズバーに入ってみようかな〜って」と、思い立って一人で行ったのだとか。「誰かとお話したくて。ガールズバーに一人で入ったんですよ」。

入店するやいなや「女の子がどんどん来てくれて。『何飲んでいいですか？』って聞くから、『好きなの飲んでください』って言って。どんどん違う女の子が来て、何も（お酒を）持ってないから、気を使って『飲んでください』って言ってたんですよ」とスタッフにお酒をすすめた。

「楽しく女の子たちとお話して。カラオケまでしちゃって。すごく楽しかったんですよ。いい時間になったので帰ろうかなと思って、『お会計くださ〜い』って言って。見たら１０万円でした」と明かすと、スタジオは悲鳴に包まれた。

衝撃会計に信じられない三輪は「帰ってもう一回、一桁ずつ数えて…やっぱり１０万でした」とがっくり。「カードで払いましたけど。だって現金持ってないですもん」と振り返った。