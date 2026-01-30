メルセデス・ベンツ日本合同会社は、Mercedes-AMG GLB 35 4MATICの集大成となる特別仕様車「GLB 35 4MATIC Final Edition」を全国限定100台で発売した。

同モデルは、特別外装色としてナイトブラックとMANUFAKTURアルペングレーを採用し、AMGナイトパッケージや21インチAMGホイールなどを標準装備。さらに、人気の有償オプションを含む先進機能や上質なインテリアを備える。オンラインショールームでの先行受付は2026年2月6日までとなる。

「Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition」を限定発売

現行Mercedes-AMG GLB 35 4MATICの集大成を飾る、最後の限定車 本限定車でのみ選択可能な外装色ナイトブラック（ソリッド）、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）を設定 GLB35で人気の高い有償オプションを一部標準化、さらに特別装備を追加 オンラインショールームにて先行申し込み受け付けを開始 全国限定 合計100台*1*1: ナイトブラック（ソリッド） 50台、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド） 50台

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社: 千葉県千葉市）は､Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC（以下、GLB 35）の特別仕様車「Mercedes AMG GLB 35 4MATIC Final Edition」を限定発売いたします。

本日より 2 月6日までオンラインショールーム先行販売期間として、申し込みの受け付けを開始します。2月7日以降は、販売可能な車両がある場合はオンラインショールームに加え、全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて予約注文を受け付けます。なお、お客様への納車は2026年1月下旬以降を予定しております*2。（全国限定 100 台）

*2: 予定のため変更の可能性があります。

GLB は、世界で持続的な成長を遂げる SUV 市場において、すでに多くのラインアップを持つメルセデス・ベンツが、さらに多様なお客様のニーズに応えるべく投入したモデルです。

究極のオフローダーである G クラスからインスピレーションを受けた、スクエアなエクステリアデザインと高い悪路走破性を持つ本格的な SUV でありながら、広い室内空間に 7 人乗車*3を標準とし、かつ日本の都市部でも取り回しのよいボディサイズを 実現した「全てを備えた本格 SUV」として 2021 年に初導入しました。

2023 年に発表した現行 GLB は、エクステリアデザインを刷新するとともに、ナビ ゲーションシステムをアップデートし、人気 SUV モデル*4として多くのお客様に選ばれています。本特別仕様車は現行GLB 35最後の限定モデルになります。

*3: 3 列目シートは、乗車時の安全確保のため、身長168cm以下の乗員のみが使用できます。

*4: 日本自動車輸入組合の発表する「外国メーカー車モデル別新車登録台数順位の推移

（2025 暦年 2025 年1 月～2025 年 12 月）」において 7 位を獲得。

「Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition」の特長

エクステリアデザイン

本特別仕様車は、通常モデルでは設定のない外装色ナイトブラック（ソリッド）、MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）に、AMGナイトパッケージおよびAMGエクステリアナイトパッケージIIのブラックアクセントを組み合わせ、スポーティで存在感のあるエクステリアを実現しました。

AMGナイトパッケージおよびAMGエクステリアナイトパッケージIIにより、フロントグリル、フロントスプリッター、ルーフレール、ウィンドウモール、ドアミラーカバー、バッジ（サイド／リア）など、随所にブラックアクセントを散りばめました。足元は通常モデルより1インチ大きい21インチAMGアルミホイールを採用することで重厚感を強調します。

さらに、AMG レッドブレーキ・キャリパーを採用し、パフォーマンスモデルらしい躍動感を演出します。

インテリアデザイン

インテリアには、本革（ブラック）シートとブラックオープンポアウッドインテリアトリムを採用し、精悍さと上質感を兼ね備えた空間に仕立てました。

また、通常モデルで人気の高い有償オプション「アドバンスドパッケージ」を標準装備し、ヘッドアップディスプレイ、Burmester®サラウンドサウンドシステム、サウンドパーソナライゼーション機能などの先進機能に加え、室内の開放感を高めるパノラミックスライディングルーフや、ブランドロゴプロジェクターライトなど、快適性と演出性を高める装備を標準で採用しています。

3 列シートを備える GLB ならではの大人数での移動でも、上質で快適なドライブをお愉しみいただける台数限定モデルとなっています。

オンラインショールームについて

オンラインショールームには、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店とメルセデス・ベンツ日本の新車在庫の一部を掲載しています。お客様のライフスタイルに合わせて、場所や時間を選ばず車両検索および「Web商談予約」が行えるサービスです。

「Web商談予約」では、予約金10万円をクレジットカードにてお支払いいただくことで、ご希望の車両を一定期間確保した状態で商談を進めることができます。 （予約金は 車両の購入またはキャンセルに関わらず返金いたします。）車両確保後、ご予約時に 選択された販売店よりご連絡させていただき、商談のうえご購入いただけます。

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC について

GLB 35 は、垂直ルーバーが特徴的なフロントグリル、SUV らしさを強調するフロントバンパー、シャープな印象を与えるヘッドライトを採用したスポーティなエクステリアが特長です。最高出力 306PS（225kW）、最大トルク 400N・m を発生する、2.0 リッター直列4 気筒ターボエンジン「M260」を搭載しています。さらに、48V電気システムとBSG（ベルトドリブン・スタータージェネレーター）を搭載することにより、高い効率性と快適性、および高性能化を同時に実現しています。

また、GLB 35に組み合わされる「AMG スピードシフト DCT 8速デュアルクラッチトランスミッション」は、全速度域でのきわめて自然な加速性能に加え、素早いシフトとシフトアップ時の最適なギアのつながりが得られるようにセッティングされ、俊敏かつダイナミックで気持ちの良い加減速を実現します。

エグゾーストシステムには、自動制御のフラップを装備しており、選択したドライブモードに応じてバランスの取れた音色から、ドライバーの感性を刺激するモータースポーツ譲りのエグゾーストサウンドまで切り替えを行うことができます。

ツインスポークデザインの「AMG パフォーマンスステアリング（ナッパレザー）」を標準装備し、大胆に絞り込まれたグリップやフラットボトム形状、大型のアルミニウム製パドルシフト、そして最新デザインの AMG ドライブコントロールスイッチがスポーツ走行時の操作性を高めます。

安心して運転を楽しめる機能も備えており、運転支援システム「ドライビングアシスタンスパッケージ*5」や、「Hiハイ, Mercedesメルセデス」をキーワードに起動する対話型インフォテイン メントシステム「MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）*6」を標準装備することで、快適で安全な運転を楽しむことができます。

*5: 先進安全装備はドライバーの安全運転を前提としたシステムで、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。このシステムは走行中の状況により、認識性能・制御性能に限界がありますので、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。先進安全装備をご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。

*6: サービスをご利用いただくには、Mercedes me ID と Mercedes-Benz デジタルプロダクトの利用約款 への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

*7: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*8: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition には、新車購入から 3年間、一般保証修理／定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）／24 時間ツーリングサポート／地図データ更新*9が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用されます。

さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンスサービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*10」をご用意しています。

*9: 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

*10: 新車登録日から 59 か月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km到達時のいずれか早い時点で終了となります。

Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition

※画像は欧州仕様車

メルセデスAMGについて

A MGは、「モータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示す」という確固たる信念に基づき、1967年に誕生しました。その名は、創立者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒト（Aufrecht）、パートナーのエバハルト・メルヒャー（Melcher）、アウフレヒトの出生地グローザスパッハ（Grossaspach）の頭文字から取られています。

当初はメルセデス･ベンツの市販車をベースに独自の改良を施したレーシングマシンを製造し、数々のレースにおいて輝かしい成績をおさめてきました。

1988年からはメルセデス･ベンツと本格的なパートナーシップを組み、中核となるモータースポーツ活動を通して培ったレーシングカーテクノロジーとメルセデス・ベンツの最先端技術を結集し、メルセデスのトップパフォーマンスモデルの開発とエンジンの生産を行っています。現在、日本におけるメルセデスAMGのポートフォリオは40モデル以上で構成されています。また、パワートレインは4気筒、6気筒、8気筒のガソリンエンジンはもちろんのこと、さらにF1®の技術を採用した高性能プラグインハイブリッド「E PERFORMANCE」、そして電気自動車と、お客様の幅広いニーズに応えるラインアップを揃えています。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社