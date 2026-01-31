会社員のM/6さんの漫画「熊を追い払いに行った話」が、Xで1万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者が小学生の頃住んでいた地域では、クマの出没は珍しくなく、集団下校になることもよくありました。ある日、実家の畑が荒らされ、怒った母がクマを追い払おうと畑へ向かったのですが…という内容で、読者からは「怖過ぎる」「笑っちゃいけないけど笑っちゃう」「うちの近くもクマが出没します」などの声が上がっています。

クマ出没が身近だった、子どもの頃の記憶

M/6さんは、Xで漫画を発表しています。M/6さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

M/6さん「小学生の頃、漫画家に憧れて親に『漫画家セット』を買ってもらい、そこから絵を描き始めました。ただ、かなりの面倒くさがりな性格なことと、物語を考えるのが苦手で、最終的には諦めてしまいました（笑）」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

M/6さん「クマの被害に関するニュースをよく目にしたので、描こうと思いました。被害が多い時期に投稿するのは少し気が引けたため、冬眠の時期に入って状況が落ち着いてから描くことにしました」

Q.当時のお母さまの行動は、地域や世代の中では「普通」の範囲だったのでしょうか。

M/6さん「いえ、うちの母親くらいかと思います。『遠くから音で威嚇する』とかなら、誰かやっていたかもしれませんが、鎌1本で向かっていくのは聞いたことがありません。当時はクマも、あまり人間の行動範囲に来るようなことは少なかったです」

Q.愛犬のクロちゃんは、普段なら冷静なワンちゃんなのでしょうか。

M/6さん「かなり頭がよい犬でした。『家族第一、家族以外に懐かない』『道路を渡るときは、左右を確認する』『時間を把握して、私のお見送りやお迎えをする』『飼い主が隣にいれば、ノーリードでも静かに予防接種を受ける』など、とても家族に忠実な子でした。なので置いていかれたときはショックでした（笑）」

Q.お母さまは戻ってきたとき、どのような様子でしたか。

M/6さん「ケロッとした顔で帰ってきました。そんな母でも、畑の中で私の声が届かなくなったときは、少しだけ緊張したそうです。クマを追い払った後、愛犬のクロが申し訳なさそうに顔を出してきたことで、『それでも忠犬なの！？』と散々文句は言ったみたいですが（笑）」

Q.この話は、ご家族の中で、今でも語られるエピソードですか。

M/6さん「はい。私も母もずっと忘れられない出来事です。去年はクマの被害のニュースが多かったためか、母もようやく『あれは無謀だった』と認めました」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

M/6さん「『本当に無事でよかった』というコメントを多くいただきました（笑）」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

M/6さん「仕事をしているので、休日にマイペースにゆっくりと描いていきたいです。思い出の漫画を描いたり、二次創作にも挑戦したりしたいです」