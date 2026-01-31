経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第9回目のゲストは、本庶佑さんです（構成・伊藤秀倫）。

がん治療を一変させた発見

成田 がん治療は今後どう進化すると見立てていらっしゃいますか？

本庶 現在一番有効なのは免疫療法ですよね。これはまだ進歩すると思います。今は治らないがんも治るようにできる可能性はある。



成田 がん治療の景色を一新した免疫療法の基礎を作ったのが、まさに2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞された本庶さんのご研究ですね。「免疫抑制の負の制御を阻害することによるがん治療の発見」をど素人なりに理解したところでは、まず私たちの体には、体内に入った異物（がん細胞）を攻撃する免疫細胞（T細胞）がある。ただ、免疫細胞は暴走すると自分自身を攻撃してしまう（自己免疫疾患）。だから暴走を止めるブレーキ（免疫チェックポイント）が備わっている、と。

本庶 そうです。

成田 先生はまず、そのブレーキにスイッチを入れる「PD-1」という分子が存在することを1992年に発見された。そしてがん細胞がこのPD-1を悪用し、がん細胞への免疫細胞の攻撃を止めていることを見つけた。そこで、そのブレーキを解除する薬（免疫チェックポイント阻害薬）を開発され、がんの免疫療法の起爆剤になった。そんな理解でよろしいでしょうか。

本庶 結構だと思います。

成田 ホッとしました（笑）。ご自身の研究が、ここまで巨大なインパクトをもたらすと確信された瞬間はいつでしたでしょうか。

免疫療法が効かないがんも

本庶 もともとはT細胞を活性化すると、どんな遺伝子が働くのかを網羅的に調べていたんです。その過程で最も強く反応したのがPD-1だった。でも、最初はこれがどういう働きをしているかわからなかった。そこでPD-1をノックアウトした（破壊した）マウスに何が起こるのかを観察したところ、「何も起きなかった」んです。これにはガッカリしましたが、諦めずにいろんな実験を続けました。すると、実は半年ぐらい経つと、PD-1を破壊したマウスが自己免疫疾患を起こすことを発見できたんですね。

成田 ブレーキが取り除かれて免疫が暴走するわけですね。

本庶 そうです。その暴走がマイルドに起こるので、発症が半年後になった。この結果は薬にしたときに副作用が軽いことを意味します。「これは使えるぞ」と思いました。

成田 その段階で免疫療法がここまで浸透すると予想されました？

本庶 はい。ただ、まだ免疫療法が効かないがんもあるんです。例えば、すい臓がんですね。

成田 すい臓がんにはなぜ効きにくいんでしょうか？

本庶 現状では「免疫細胞が臓器の中に入れない」ことが大きな問題なんです。すい臓がんの場合、がん細胞の周囲に繊維質が大量に増殖するので、物理的に入っていけないんですね。そこが解決できれば何とかなると思います。

成田 逆に免疫療法が効きやすいがんというと……。

本庶 一番効きやすいのは、メラノーマといわれる皮膚がんですね。これは非常に効きます。それから消化器がん、喉頭・咽頭の上皮がんですね。

成田 免疫療法が効きやすいがんと効きにくいがんの違いは何から生まれているのでしょうかね。

本庶 一般的に考えられるのは、T細胞が異物を認識するマーカー（がん細胞の表面にある異常なタンパク質や変異の痕跡）がどれだけよく見えるかの違いですね。

成田 T細胞が異物として認識しやすい姿形のがん細胞とそうでないがん細胞があるということですね。

本庶 そうです。他にも、免疫細胞や薬が臓器へ到達しやすいか。あるいは、がん種による変異の度合いがどのぐらいか。違いを生む要因はいっぱいある。さらに問題なのは、患者の個人差が大きいんですね。

（本庶 佑,成田 悠輔／文藝春秋 2026年2月号）