カルト映画として高い人気を誇る『ファンタスティック・プラネット』（73年）や『ディリリとパリの時間旅行』（18年）など、個性的な作品を輩出しているフランス・アニメーション。そのなかでもこの『マーズ・エクスプレス』は押井守や大友克洋ら日本のクリエーターに受けた影響を随所に感じさせながら独自の世界を展開する本格SFエンタテインメントである。

【画像】映画『マーズ・エクスプレス』の特別カットを一気に見る

「ずっとSF映画を作りたくて、駆け出し時代から脚本家のローラン・サルファティと構想を温めてきたんです」と、本作の監督をつとめたジェレミー・ペランは語る。



ジェレミー・ペラン監督

その夢は、大人向けのバトルアクションアニメ『ラストマン』（16年〜・日本未放送）の第1シーズンを成功に導いたことで、実現することができた。それが本作だ。しかし当初2人が温めてきたのは、完成した作品とはかけ離れた物語だった。

最初は『コブラ』のような作品を構想していた

「考えていたのは、60〜70年代のサイケデリックな要素を持った『バーバレラ』（68年）風のポップでパンクな作品。日本でいえば『コブラ』のようなテイストでした。でもアイデアを詰めていく中、現代的な問題を盛り込んだ、より科学的な作品にシフトしていったんです。ちょうどイーロン・マスクやジェフ・ベゾスが火星進出のプロジェクトを進めはじめた頃で、彼らをヒントに火星の資産家たちが登場する物語を書き始めました」

完成したストーリーは、行方不明の少女を探す私立探偵が巨大な陰謀に巻き込まれるサスペンス。

「ジャンルはSFですが、物語を進めるエンジンはフィルム・ノワールの探偵ものです。このジャンルも大好きですし、探偵を主人公にすればあらゆる層の人々にアクセスできる。いわば特権的な立場にいるので、未来世界を案内するガイドにもなってくれるんです」

元兵士のアリーヌと、同僚カルロスの記憶を持つアンドロイドのコンビが事件に挑む本作のテーマは、テクノロジーと倫理だ。

「AIが注目されていますが、そもそもロボットと人の記憶、アイデンティティというのはSFの古典的なテーマ。それを自分たちなりに解釈したかったんですよ。私たちが問いかけたのは、生きた細胞を持たない個体は人間なのか。私個人はカルロスはコピーにすぎず、もはや人間ではないと思っています。それはロボットを蔑視しているわけではなく、人間とは違う存在だということです」

最新の宇宙工学を取り入れた火星都市の描写

AIやロボティクスなど未来のテクノロジーや火星都市をリアルに描くため、ペランはさまざまな分野の人々にリサーチを行った。

「まずはフランス天文学会のシルヴァン・ブーレーや、フランソワ・コスタールら世界的な専門家に相談し、赤道付近にあるノクティス・ラビリントス（夜の迷宮）にドームで覆われた都市を作ることにしました。谷間の壁から網の目のように洞窟が入り組んでいるこの地にドームを作れば、密閉しなくとも谷の壁で放射能を遮ってくれるのです。ドームを作る作業を考えロボットを登場させたり、ドームの壁から遠い中央部に富裕層が住む地区を配置するなど社会学的、歴史的な展開を考えながら各分野の専門家と街づくりをしていきました。他にもコンピュータプログラムの専門家、自動車の専門家たちにも協力をお願いしました」

ロボットやビークルから銃器などガジェット類、地球と火星を結ぶ連絡船、火星に広がる都市など、作り込まれたビジュアルも本作の魅力。個性的なデザインや色使いのポイントは空気感だった。

「デザインで重視したのは場所ごとの空気感を作ること。たとえば地球と火星は同じ街並みでもコントラストを変えています。地球はビルが上へ上へと重なっているのに対し、火星では横に広がっていくイメージです。色合いや雰囲気も、廃れゆくような地球に対して火星はアンチユートピア。つまり住人たちがユートピアにいると錯覚するような、どこか安っぽくてだまし絵的な“偽の楽園”の雰囲気を出そうとしたんです。美術監督のミカエル・ロベールはさらに時代の違いを加えてくれました。ロボットや車から家具など調度品までどれも同じパターンでデザインするのではなく、10年前、20年前にそれぞれの時代のデザイナーが作ったようなモデルの世代差も表現してくれました」

手書きの人間と3Dを融合

本作のアニメーションは手描きと3DCGが混在しているが、技法の使い分けにもテーマがある。

「人間性に対する他者性を表す要素として、3DCGを使うことにしたんです。つまり人間のキャラクターは手で描き、ロボットやビークルなどマシンはパソコンで動かしました。3DCGをセル風に仕上げるセルシェーディングも使っていて、これは人のタッチのイミテーションであるという意味でロボットに使いました。背景も手描きがベースですが、奥行き方向にカメラが移動するなど動きを伴うカットには3DCGを使っています」

「大友克洋さんの言葉を思い出して…」

犯罪ドラマでもある本作には殺害シーンがちりばめられており、その犯行描写は緻密に描き込まれている。

「容赦ない世界の物語なので、それはきちんと見せるべきということです。ただしインパクトのあるシーンを作っても、それを見せつけるような描写は避けました。たとえば死ぬカットは一瞬にしたり、髪やガラス越しなど前景を使うことで生々しさを抑えています。実は絵コンテを切っている時、人が死ぬカットを描きながら後悔の念に襲われたんです。その時に思い出したのが、大友克洋さんが『AKIRA』で崩壊するネオ東京の建物を描く時に、それぞれのビルの中にいるであろう人々に思いをはせたという発言でした。私も意味のない暴力は描かない、暴力を楽しむような描写はしないよう心がけ、自分が感じた思いを託すためそれらのシーンはレイアウトも自分で描いたんです」

アニメーターとしても活躍したペランは、監督や脚本のほか、絵コンテやレイアウトなどにも関わっている。

「キャラクターやロボット、ビークル類のデザイン、アニメーション、色指定や3Dカメラのオペレート、編集、特殊効果……音楽やサウンドデザイン以外のパートはひととおり手を入れました。とはいえ、作業量としては少ないですし、自分の名前ばかり並ぶのも嫌なのでクレジットはしませんでした」

日本のアニメーションの大ファンを公言しているペランは押井守、大友克洋、今 敏、川尻善昭、宮粼駿ほか多くの監督たちの作品を見続けてきたマニア出身のクリエイター。学生時代には、宮粼監督とのコンビで活躍した作画監督の大塚康生の講義を受けたこともある。

「大塚さんの作画スタイルで最も勉強になったのは、一連のアクションの中で起きる出来事のコマ単位での考え方。講義で出された課題は、ヒョウが上から落ちてきたものを避ける動画で、できるだけ避けるタイミングを紙一重にすることでした。コマ単位でどれだけサスペンスを盛り上げることができるのか。まさにアニメーションだからこそできる表現だと思います。それを追求することはアニメーション作りでいつも心がけていますし、それはこの『マーズ・エクスプレス』にも生きていると思います」

ジェレミー・ペラン 1978年、フランス生まれ。2004年にテレビシリーズのパイロット版および短編映画で監督デビュー。『ゲンスブールと女たち』（09年）のオープニングクレジットや、ミュージックビデオなどを手がけ、テレビシリーズ『ラストマン』（16年〜）では監督・脚本を務めた。

INTRODUCTION

火星を舞台に、最新の宇宙工学を取り入れ、人間とロボットが共存する未来を描いたフランス製アニメが日本上陸。日本語版も発売されたバンド・デシネが原作のテレビシリーズ『ラストマン』（16年〜）で注目されたジェレミー・ペランの初劇場監督作で、ロボットと人のアイデンティティという古典的なSFのテーマを、ノワール調のサスペンスで描くエンタテインメント。大友克洋の『AKIRA』、押井守の『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』、今敏の『パプリカ』など、日本の名作を彷彿とさせるところにも注目。

STORY

西暦2200年。私立探偵アリーヌはロボットの解放運動に協力するハッカー・ロベルタを地球で捕まえ、火星に戻ってくる。しかし、ロベルタはなぜか解放されてしまい、不満を抱えたアリーヌのもとへ、行方不明となった依頼人の娘を捜索する仕事が舞い込む。アンドロイドの相棒カルロスとともに、捜索を始めると、そこには首都ノクティスの暗部が広がっていた。

STAFF & CAST​

監督：ジェレミー・ペラン／声の出演：佐古真弓、安元洋貴、内田夕夜、三瓶由布子／2023年／フランス／89分／配給：ハーク、トムス・エンタテインメント／© Everybody on Deck - Je Suis Bien Content - EV.L prod - Plume Finance - France 3 Cinéma - Shine Conseils - Gebeka Films - Amopix

（神武 団四郎／週刊文春CINEMA）