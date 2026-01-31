〈「身の丈にあった経営をやれ」《藤田晋VS村上世彰》ネットバブル崩壊で浮き彫りになった『経営者と投資家の決定的な差』〉から続く

「本業はネット広告ですよね。メディア事業など止めて、本業に専念すべき」――。かつて藤田晋氏が村上世彰氏から突きつけられたこの要求は、投資家としての「冷徹な正論」だった。

フジテレビが「不動産で儲ける」ことは正しい戦略？ ©getty

投資家が「企業の多角化」を阻止する理由

歴史的に見れば、あそこで縮小していれば今のサイバーエージェントは無かった訳で、弊社に関しては村上さんの主張は間違っていたことになる。でも、当時の村上さんも独立したばかりで、試行錯誤もあったろうし、まだ実績も乏しい中、出資者からの大事な資金を投じていたから引けなかったと思う。それに、悪いことばかりではなかった。

村上さんとのやりとりを通じて上場企業の社長としては成長につながった。資金の用途を厳しく問われたことで、その後、余剰資金に対してはいつも緊張感がある。また、事業に関しては、投資家と我々経営者の間に「埋まらない溝」が存在することも学んだ。そして、その溝は上場してる以上、ずっと付き合わなければならないものだった。

投資家視点からは、ポートフォリオを組んで色んな会社に投資する。eコマースならA社、ネット広告ならB社、メディアならC社というように。

ネット広告だと思って投資している会社が新たにメディアを立ち上げるなんて頼んでない。ましてや、その新規事業のために赤字を出して本業の利益を圧迫するなんて止めてほしい。個別企業に多角化など要らない。こっちで別のところに投資するから。

いかに丁寧に説明しようとも

一方で、個別企業の経営者としては、成長するため、生き残るため、やらなくてはならない事情がある。例えば我々は、上場間もない頃は広告代理業だけだったけど、利益率に限界があった。競争が激化し値引き合戦にも備える必要があったし、優秀な人材が競争力だったから十分に高い給与が払えるよう高収益体質にしなければならない。自社でメディアを抱えていれば、自社製品を売る小売店と同じで、利益率が改善する。

他にも理由はたくさんあるけど、いかに丁寧に投資家に説明しようとも、今の延長線上にない未来はまず理解されない。不特定多数の投資家みんなに納得してもらうのは、まず不可能だと諦め、それでも対処しなければならないのだ。サイバーエージェントは、上場後に続々と新規事業を立ち上げ、多角化を進め、現在の業容に至るけど、株式市場には見せ方伝え方を工夫しつつ、だましだましやってきた、という感覚がある。

フジテレビ騒動に思うこと

昨今のフジテレビ騒動では、米ダルトン側が不動産と放送の切り離しを提案したり、本業は何かを問うていた。テレビ局が不動産で稼いでいるのはおかしいという話だ。それには、つくづく投資家視点だなという印象を抱く。

テレビ事業は社会的な影響力、災害報道などの役割、あらゆる産業分野との繋がりなど数字に現れない価値がある。365日、安定した報道や競争力のあるコンテンツを届けるために、傍らで安定収益源を確保しておきたいと考えるのは、責任ある経営者として至極まっとうだ。

もはや地上波テレビがすごく儲かる時代ではないし、見ての通り不祥事にも脆い。もし仮に不動産のような安定収益を手放せば、その後の経営の舵取りは本当に厳しいと思うんだけど。

（藤田 晋／ノンフィクション出版）