新たなルートの整備に秘密が

広島市南区の猿猴川沿いにある大正橋交差点。ここではちょっと不思議な光景が広がっています。交差点には路面電車の併用軌道（線路）があり、信号機も自動車用と路面電車用の矢印が併設され、いずれも日夜動作を続けています。しかし、路面電車は一向に姿を見せません。

【今だけ！】これが工事が進む広電の「循環ルート」です（写真）

よく観察してみると、レールの表面もさびている様子。信号機だけが動作しているこの場所で何が起きているのでしょうか。

実はこの線路、新たなルートを整備するために一時的に電車の運行が休止となっているのです。

2025年8月3日に広島電鉄の駅前大橋ルートが開業したことは記憶に新しいところです。同時に地上にあった広島駅電停から猿猴橋町電停を通り的場の交差点へ至るルートは廃止され、稲荷町〜的場町〜段原一丁目電停、そして比治山町交差点にかけては循環ルートとして生まれ変わることになりました。

これにあたり、線路のつなぎ替えや電停の整備などが必要となることから、工事が進められています。大正橋の交差点も循環ルートに含まれるため休止となりましたが、今春の循環ルート開業のために信号機の機能が維持されているのです。

今はひたすら矢印を表示しているだけですが、それが電車の再来を示唆しているということでもあり、また活気に満ちる日への期待が高まります。

同様に、姿はそのままに循環ルートの開業を待っているのが段原一丁目電停です。循環ルートは基本的に既存の線路を活かしつつ設置されるもので、特に段原一丁目は両方面とも既存のホームを使う計画となっています。

現地は、遠目に見れば旧ルートで運行されていた頃の様子そのもの。一部の表記部分に覆いこそされているものの、電停の名称や接近を知らせる「電車がきます」の案内などそのままで、まるで時間だけが止まったような不思議な光景が広がっています。架線がそのまま張られているのも、より現役らしさを感じさせるポイントです。

新たな「電車の交差点」も誕生へ

比治山町交差点では線路が分岐していますが、駅前ルートが開業した現在は比治山下電停から松川町電停方面へ分岐するルートのみが運行されています。かつての皆実線側（段原一丁目電停方面）への運行は休止中です。

これらの交差点や電停では、いずれも循環ルートの開業を待つ今だからこその雰囲気を味わえるとともに、大規模な工事が進んでいる光景も目にできます。

旧本線・皆実線への分岐があった的場交差点は、今後は猿猴川を渡らない循環ルートのみとなります。当地を訪問した2025年11月末時点では線路が新しい方向に敷き直されるとともに、リニューアルへ向けた真新しいホームの工事も進んでいました。循環ルートの整備により新しい広島電鉄の光景が生まれそうです。

稲荷町電停は、稲荷町交差点の南北と西側の電停が供用されていますが、東側の循環ルートの電停は工事の真っ最中。かつての本線の線路を活かしつつ、その姿を変えようとしています。

今は南北と西方向のみ電車が往来している稲荷町交差点も、循環ルートが加われば東方向の電車が加わります。規模の大きな交差点で、連接車から単行車両まで各方面の電車が行き交う光景は見ていて飽きることがなさそうです。

循環ルートの開業は2026年春とされています。現地では訪問時より工事がさらに進んでおり、電停の全容も見えつつあるようです。今回訪れた循環ルートの稲荷町交差点〜的場交差点〜大正橋交差点〜比治山町交差点は、概ね1km強ほどで、散策しやすい距離でもあります。循環ルート開業前ならではの景色を楽しんでみるのも良いかもしれません。