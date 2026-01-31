2月16日から確定申告の受付が始まる（写真：78image/Shutterstock.com）

2026年も確定申告の季節がやって来る。今年は暦の関係で2月16日から3月16日までが受付期間となる（通常は原則2月16日から3月15日）。会社員は勤務先の年末調整で税額の計算や納税を済ませており、一部を除き申告する必要はない。年金受給者も年金収入が400万円以下であれば申告は不要。しかし、2025年は日本株や貴金属相場が好調で、これらの売買で一定の利益を出していたら申告しなければならない。せっかくの投資の利益、納税額は極力抑えて“歩留まり”を増やしたいところだ。儲けた投資家が今回の申告で賢く節税する方法をご紹介しよう。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

特定口座以外の口座で得た利益、20万円超なら要申告

2025年は多くの個人投資家にとって“実り多き年”となったのではないだろうか。

株式市場はAI（人工知能）相場や高市ラリーで日米ともに高値を更新し続けた。それ以上に驚異的なパフォーマンスを発揮したのが貴金属で、地政学リスクの増大などを背景に1年を通した資産別の運用成績（円建て）では銀、プラチナ、金がトップ5入りした。

しかし、楽しい宴の後には相応の支払いが待っている。確定申告だ。

上場株式や公募株式投資信託の場合、会社員の投資家もNISA（少額投資非課税制度）や特定口座（源泉徴収あり）以外の口座での取引で確定した利益※1が20万円を超えていたら、申告しなければならない。

※1「譲渡価額−必要経費（取得価額＋譲渡費用）」で算出する。

勤務先の持ち株会の自社株を現金化して得た利益も、この“年間20万円枠”に加算する必要がある。

株式の売買益は、会社の給料などとは異なり、譲渡所得扱いとなる。申告分離課税のため、他の所得の多寡に関係なく、一律20.315％（所得税・復興特別所得税・住民税）が課税される。

2025年のように儲けの多い年に検討したいのは、他の“損失”と相殺して株式投資の税金を減らすことだ。

損失を3年間持ち越せる「繰り越し控除」の注意点

複数の証券口座で取引をしている中で損切り（損失を抱えたまま保有している株式等を売却して損失を確定させること）をした口座があれば、申告して損益通算（利益と損失の相殺）をすることで利益を圧縮することができる。また、申告すれば上場株式や公募株式投信だけでなく、特定公社債等の売却損や償還損との損益通算も可能。仕組み債や外債なども損益通算の対象となる。

なお、2025年に多発したTOB（株式公開買い付け）に応じずに上場廃止後にスクイーズアウト（強制買い取り）で金銭交付を受けた場合は「非上場株式の譲渡」の扱いになり、上場株式や特定公社債などとの損益通算ができないので注意が必要だ。

損失を3年間持ち越せる「繰り越し控除」の制度を使って課税額を抑える方法もある。2025年に株式投資で儲けた人が2022〜2024年に損失を出していたら、その分を2025年の利益から差し引くことができる。

ただし、繰り越し控除は、損失が発生した年から毎年続けて申告しておく必要がある。申告自体は5年前まで遡れるが、例えば特定口座（源泉徴収あり）の利用者が損失を出した年を対象にした確定申告で医療費控除など別の申告を行いながら繰り越し控除の申告はしていなかった場合、「本人の意思で繰り越し控除の申告をしなかった」と見なされ、繰り越し控除が認められないこともある。

また、繰り越し控除の申告には思わぬ“落とし穴”もあるので気を付けたい。ポイントとなるのが「合計所得金額」だ。

繰り越し控除の申告をすると、まず、給与や年金などの所得に譲渡益（売却益）や配当を加えた後、前述の上場株式や特定公社債などの損失との損益通算をした合計所得金額を割り出す。そこから繰り越し控除をし、各種控除（配偶者控除など）を引いた課税所得金額から税額を計算する。

つまり、合計所得金額とは繰り越し控除をする前の一時的に所得が増えた状態なのだが、住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）や配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件は、この合計所得金額が基準となっている。

人によっては、繰り越し控除の申告をしようとして、給与や年金などの所得に譲渡益（売却益）や配当を加えると、住宅ローン控除や配偶者控除が受けられなくなる可能性があるということだ。これらの控除を優先するのであれば、繰り越し控除の申告は見合わせた方がいいかもしれない。

金は保有期間が5年超なら譲渡所得が軽減

ここ数年上場基調の金は2025年も騰勢が続き、年末にはプラチナや銀も“連れ高”となった。節目の国内金価格1g＝2万円超えの際には一部を売却し利益を確定する動きもあり、金の確定申告も気になるところだろう。

金の売却益は譲渡所得となり、特別控除50万円を超えた分が課税対象となる。会社員の場合は、2025年の利益から特別控除を引いた後の金額が20万円を超えていたら申告が必要だ。

金の譲渡所得は保有期間が5年を超えると2分の1に軽減される※2が、総合課税で他の所得と合算して課税されるため、所得の多い人ほど適用税率が高くなる。

※2「譲渡価額−必要経費（取得価額＋譲渡費用）−50万円」で算出。5年超の長期保有だと、この2分の1となる。

純金積立を現金化した場合は一般に、保有期間は先に取得した分から順に売却していく先入先出方式で判断し、取得費は積立期間中の金の平均単価を用いる総平均法に準じる方法（有価証券の評価方法）で計算する。

近年は街中に金の買い取りショップが増え、金価格が高騰する度に手持ちの指輪やネックレスなどのジュエリーを持ち込む人が見受けられる。こうしたジュエリーは所得税法の「生活用動産（家具、什器、衣服など生活に必要な不動産以外の物）」に当たり課税されないが、売却額が1点30万円を超えると課税対象となる。

FXや暗号資産で利益を得た場合

個人の投資対象としては、株式や投信、金などの貴金属ほか、FX（外国為替証拠金取引）も一般的だ。

2025年の税制改正では「年収の壁」見直しに伴い、所得税の課税最低限が大きく引き上げられた。早速この恩恵に授かれるのが、「ミセス・ワタナベ」こと専業主婦のFX投資家だ。

これまでは「48万円超」だった要申告となる利益のボーダーラインが一気に「95万円超」まで上がっている。親の扶養に入っている学生トレーダーも同様だ。ただし、所得税は申告不要でも自治体への住民税の申告は必要になる。

今回の申告で注意したいのは暗号資産だ。昨年末に発表された「令和8年度税制改正大綱」には、暗号資産取引で生じた利益が申告分離課税に変更され、税率は一律20.315%（所得税・復興特別所得税・住民税）となることが盛り込まれた。

しかし、2025年分の利益は従来通り雑所得扱いとなり、会社員や年金受給者は、暗号資産の利益を含めた雑所得が20万円を超えた場合は申告が必要。厄介なのはその際、副業ワーカーなら副業所得が年間20万円以下でも申告する必要が生じ、公的年金収入が400万円以下の人が対象の年金の申告不要制度も使えなくなることだ。暗号資産は他の所得と合算して税金を算出する総合課税のため、適用税率がアップして課税所得が大きく膨らんでしまうこともある。

暗号資産等取引は近年の国税庁の“注力分野”であり、令和6事務年度は前事務年度比14.6%増の613件の実地調査が行われ、追徴税額は1件につき745万円（同12.5％増）に上っている。2025年に暗号資産で大きな利益を出し課税関係が気になる人は、事前に税理士に相談しておくのが安心かもしれない。

投資で確実に利益を積み重ねていくには、課税関係も含めた投資全体のマネジメントが肝要となる。間もなく始まる確定申告では、本記事を参考に「適切な納税」と「賢い節税」をしてほしい。

筆者：森田 聡子