自転車旅の途中、浜辺で出会った男性。

知らない土地で知らない人が声をかけてきた――およそ60年たった今も記憶に残る出来事が、そのあとに起きたのです。

＜Tさん（静岡県・70代男性）からのおたより＞

あれは、今から60年ほど前の話です。高校3年の夏でした。

高校生活の思い出に、故郷の鹿児島から大阪まで自転車旅行をしました。

鹿児島を出発してから3泊目の夕刻。山口県に到着して浜辺でテントを張る場所を探していたところ、労働者風の男性から、

「何をしているんか？」

と声をかけられ、「今からテントを張る場所を探しているところです」と返事しました。

「これを持って行け」

すると彼は「今からテントを張るのは大変だろうから、俺のいる宿舎で泊まったらいい」と、案内してくれました。

夫婦で宿舎の炊事を生業としている方で、風呂に入らせてもらい夕食をご馳走になり、一泊させて頂きました。

明くる朝、出発間際に男性から「これを持って行け」と千円札を渡されたのです。食事や宿泊の面倒をみてくれたうえ、見ず知らずの私にお金までくださるとは何という人かと、感激の余りお礼もそこそこに大阪に向かいました。

その夫婦は、身なりからして決して裕福ではないように見え、しかも当時千円と言えば私にとってもかなりの大金でした。

鹿児島に帰ってから礼状は出しました。今でもその時の人の情けとありがたさが身に染みて、何らかの形でお礼がしたいと思っていましたが、年月の流れで住所やお名前など失念して、お礼のしようもありません。

ある時、その一件を人に話したところ、

「お礼出来ないのは残念だろうが、必ずしもお礼にこだわる必要はない。ご恩返しと言う言葉があるが、ご恩送りと言う言葉もある。受けた恩を返したいなら、困った人を見かけたら、その人を助けてあげたらいい。これをご恩送りと言う」

と教えられ「なるほど」と、その言葉の持つ意味に感銘を受けてそれを実践するよう努めています。

あの時の親父さん夫婦、その節は大変お世話になりました。ありがとうございました。



