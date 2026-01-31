¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¡×»þÂå¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ¾·â¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÈÌë´Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ÃÌÇ¡É¤Î´íµ¡
Ìë´Ö¤ÎÉÂ±¡¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿Í¼ê¤¬¸º¤ë¿¦¼ï¤Ï²¿¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§GYRO_PHOTOGRAPHY/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¼ã¼ê°å»Õ¤ÎÅöÄ¾Âå¤è¤ê¡¢¶á½ê¤Î¿¼Ìë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤¬»þµë¤¬¤¤¤¤¡×--¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡È¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¡É¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤¬µÞÆ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬µ¡Æ°Åª¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸øÅª²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤ËÇû¤é¤ì¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡È¶¥¤êÉé¤±¡É¡¢Ìë´Ö¤Î»öÌ³¤äÊä½õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏµßµÞ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀ©¸Â¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ï¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢¸½¾ì¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê¥¢¥ó¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼ÒCEO¡¢À°·Á³°²Ê°å¡¡Ãæ»³ ½Ó¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
Ìë¡¢ÉÂ±¡¤ÇºÇ½é¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¿¦¼ï¤À¤Ã¤¿
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢Åìµþ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬»þµë1226±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¿¼Ìë¡Ê¸¶Â§22»þ¡Á5»þ¡Ë¤Ï25¡ó°Ê¾å¤ÎÄÂ¶â¤Î³äÁý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Î¿¼ÌëÂÓ¤Î»þµë¤Ï¡¢Ìó1533±ß¤¬¡ÈË¡Äê¤Î²¼¸Â¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìë´ÖÏ«Æ¯¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Ç°åÎÅÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤È¤¤¤¦¸øÅª²Á³Ê¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¿Í·ïÈñ¤ò¼êÅö¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤ÎÄÂ¶â¡¦¼êÅö¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¾å¤²¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÎÍÑÆñ¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀìÌç¿¦¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºÎÍÑÆñ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Î¼õÉÕ¤äÅÅÏÃ¡¢²ñ·×¡¢½ñÎà¡¢Ï¢ÍíÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë»öÌ³¤äÊä½õ¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êç½¸»þ¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤¬Á´ÂÎ¤Ç1394±ß¡¢ÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹·Ï¤Ç¤â1370±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÆ±¤¸Ä´ºº¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÊç½¸»þ¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤Ï2020Ç¯11·î»þÅÀ¤Î1145±ß¤«¤é¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¤Ï1355±ß¤Ø¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Ç210±ß¡ÊÌó18¡ó¡Ë¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°åÎÅ»öÌ³¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë¤Î»þµë¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç1325±ß¤È¤¤¤¦½¸·×¤â¤¢¤ë¡£Ìë´ÖÂÓ¤Ï³äÁý¤â¸ú¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖÌë¤ËÆ¯¤¯»Å»ö¡×¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢Äì¾å¤²¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡È»þ´Ö¼´¤Î¥º¥ì¡É¤Ë¶ì¤·¤à°åÎÅ¸½¾ì
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬¡¢ÄÂ¶â¤Î¹â¤¯¤Ê¤ëÌë´Ö¤Î»þµë¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ã±½ã¤ÊÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Ìë´Ö¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ÏÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡£µÞ¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐ¿ÍÂÐ±þ¤âÇ»¤¯¤Ê¤ë¾å¡¢¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Éé²Ù¤Î¹â¤µ¤ÈÄÂ¶â¤ä¼êÅö¤Î¿¤Ó¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÌë¶Ð¡×¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼ã¼ê°å»Õ¤ÎÅöÄ¾¼êÅö¤è¤ê¤â¡¢¶á¤¯¤Î¿¼Ìë°û¿©Å¹¤Î¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤»þµë¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¾Ð¤¤ÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢°åÎÅ¤Î»öÌ³¿¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÏ«Æ¯´Ä¶¤äºÎÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍðË½¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÄÂ¾å¤²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¶È³¦¤È¡¢2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ÎÏÈ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë°åÎÅ¶È³¦¤È¤Ç¤Ï¡¢¡È»þ´Ö¼´¤Î¥º¥ì¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ìë¶Ð¤Î»öÌ³¤äÊä½õ¤Î¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
ÉÂ±¡¤¬¡ÖÉÔ¿ÆÀÚ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö¤ÎÉÂ±¡¤Ï°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡µßµÞÈÂÁ÷¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÄ´À°¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÅÅÏÃ¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´µ¼Ô¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¡¢¸¡ºº¤äÉÂÅï¤È¤ÎÏ¢Íí¡¢²ñ·×¡¢ÊªÉÊ¤Î¼êÇÛ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¿ÇÎÅ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤¬ÅÅÏÃÂÐ±þ¤ä¼õ¤±ÉÕ¤±¶ÈÌ³¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤«¤ì¡¢°å»Õ¤¬»öÌ³ºî¶È¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤â¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Ìµ¸Â¤Ë·êËä¤á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢µßµÞÂÐ±þ¤ä½é¿Ç´µ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Ìë´Ö¤Î³°Íè¤Ê¤É¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤Ç¡ÖÂÔ¤Ä¡×¡ÖÃÇ¤é¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î½Û´Ä¤«¤é³°¤ì¤¿°åÎÅ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Å¤é¤¤¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤é¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤ò²Á³Ê¤Î²þÄê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Àß·×¤ÎÊÑ¹¹¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤ò½ÀÆð¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¾®¤µ¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§graphica/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡Ë
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸øÅª²Á³Ê¡Ê¿ÇÎÅÊó½·¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¸½¾ì¤¬¼«Í³¤ËÃÍ¤Å¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¤äÄÂ¶â¤ÏËèÇ¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ô¥«·îÃ±°Ì¤ÇÆ°¤¯È¾ÌÌ¡¢¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î»þ´Öº¹¤¬Âç¤¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡¡¡°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÍø±×¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡¢¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÎÌ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡¢£Åê»ñ¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¤¤º¤ì¤«¤Î¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½¤Ç¤¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÎÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Éé¤Î½Û´Ä¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤ÎÁý²Ã¤¬ºâÀ¯¤äÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤Ï¡¢¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¤Îµ¢·ë¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤Î°åÎÅµ¡´Ø¡ÊÉÂ±¡¡¦¿ÇÎÅ½ê¡¦»õ²Ê°å±¡¡Ë¤ÎÅÝ»º¤Ï35·ï¤È¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¡©
¡¡¾ÇÅÀ¤Ï¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡¢²þÄêÎ¨¤È´ðËÜÅªÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£²þÄêÎ¨¤Ï+3.09¡ó¡ÊÎáÏÂ8¡¦9Ç¯ÅÙ¤Î2Ç¯ÅÙÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÃ±Ç¯¤Ç¤Ï+2.41¡ó¤È¤µ¤ì¤¿¡£»Ü¹Ô¤ÏÎáÏÂ8Ç¯6·î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÄÂ¾å¤²Ê¬¤¬+1.70¡ó¡Ê2Ç¯ÅÙÊ¿¶Ñ¡Ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±çÁ¼ÃÖ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë´Ç¸îÊä½õ¼Ô¤ä»öÌ³¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢+5.7¡ó¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÃÍ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¹àÌÜ¤Ç¤É¤³¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¼Â¸úÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤Ê¤·¤Î¸ÄÊÌ²þÄê¹àÌÜ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃ»ºý¡Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ÅÀ¿ô¤ò´Þ¤à·Á¤Ë¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¹ð¼¨¡¦ÄÌÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢6·î¤Î»Ü¹Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ÎÎ®¤ì¤ò²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ë¡£
¡ÊÉ½¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¡¡Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ°å¶¨¤Ç2026Ç¯ÅÙ²þÄê¤Î¸ÄÊÌ²þÄê¹àÌÜ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÃ»ºý¡Ë¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤äÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤¬ÁèÅÀ²½¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¤ÎÄÂ¾å¤²¤â¡È¸½ÌòÀ¤ÂåÉéÃ´¡É¤È¤Î¹Ë°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¡¢¸½¾ì±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Ë¤Þ¤Ç½è¶ø²þÁ±¤¬ÆÏ¤¯¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¸½¾ì¤Ë²¸·Ã¤¬ÆÏ¤¯¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ò
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Î²þÄê¤òÆÉ¤à¾å¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÀ¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢ÄÂ¾å¤²¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤ÎºÎÍÑ¤È±¿ÍÑ¤Ë¸ú¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢Æþ±¡¤äµßµÞ¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿Í¼ê¤Î¤¤¤ëÎÎ°è¡×¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÇÛÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î2Ç¯¤Ë1²ó¤Î²þÄê¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡£²¾¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÊä½õ¶â¤ä²Ã»»¤Ê¤É¤Ç¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤Î¤«¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐÀ©ÅÙÂ¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¼êÅö¤Æ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤Î®¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ò¡Ö°åÎÅ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¸¥¿È¤Ç²ó¤ëÁ°Äó¡×¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤¬¾Ã¤¨¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ãû¤·¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁíÏÈ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Ë¤½¤Î²¸·Ã¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡ûÎáÏÂ£¸Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÎáÏÂ7Ç¯12·î24Æü¡Ë
¡ûÅìµþÅÔºÇÄãÄÂ¶â¡Ê1226±ß¡¢¸úÎÏÈ¯À¸Æü¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î3Æü¡Ë
¡ûÃæ°å¶¨Áí²ñ³«ºÅ°ìÍ÷¡ÊÂè635²ó¤Ê¤É¡Ë
¡ûÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Î³µÍ×¡ÊÂè635²ó»ñÎÁ¡Ë
¡ûÃæ°å¶¨Áí²ñ¡ÊÂè633²ó¡ËµÄ»ö¼¡Âè¡§¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤½¤Î1¡Ë¡×¤ò´Þ¤à
¡û¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Í½»»¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤ÎÁý²Ã¡Ë
¡ûÊç½¸»þÊ¿¶Ñ»þµë¡ÊÅìµþÅÔ¡§Á´ÂÎ1394±ß¡¿ÈÎÇä¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹1370±ß¡¢2025Ç¯11·î¡Ë
¡û°åÎÅ»öÌ³¤Î»þµëÃæ±ûÃÍ¡ÊÅìµþÅÔ¡§1325±ß¡Ë
¡û°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÅÝ»ºÆ°¸þ¡Ê2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡§35·ï¡Ë
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¡ûÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë²þ³×°Æ¡×¡Ê2025Ç¯2·îÈ¯É½¡Ë
¡ûÀ¯ÉÜ¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë2025¡Ê¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë2025¡Ë¡×
¡ûÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸Þ½½ÍòÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡Ê2021Ç¯3·î¡ËOTC°åÌôÉÊ¤ÎÀøºßÅª°åÎÅÈñºï¸º¸ú²Ì
¡ûÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÖÉ÷¼ÙÌô¤Ê¤ÉOTCÎà»÷Ìô¡¢ÊÝ¸±³°¤·¤Ë¶ÐÌ³°å7³ä»¿À®¡¡³«¶È°å¤Ï¾Ã¶ËÅª¡×
¡ûÆüËÜ°å»Õ²ñÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«»ñÎÁ¡Ê2025Ç¯2·î13Æü¡Ë
¡ûNSAIDs·ÐÈéÀ½ºÞ¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¥ê¥¹¥¯¤Î³Ø²ñÊó¹ð
É®¼Ô¡§Ãæ»³ ½Ó