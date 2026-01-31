今月下旬は連続して寒波が襲来して、日本海側の市街地でも記録的な大雪になったところがあります。一方、太平洋側は今月、記録的に降水量が少なくなるところが続出する可能性があり、空気の乾燥が続いています。1月最終日のきょうも冬らしい天気、寒さになりそうです。

きょうは、寒波のピークを過ぎますが、北日本・東日本を中心に冬型の気圧配置が続きます。雪のエリアは縮小するものの、日本海側は北陸から北を中心に雪が降りやすく、北陸や東北の山沿いを中心に、あらたにまとまった雪が積もるでしょう。きょうはもう一か所、前線がかかる沖縄も傘の出番になりそうです。

あすは冬型の気圧配置が緩んできますが、日本海には等圧線のくぼんだ部分があり、このエリアでは雪雲が発達しやすくなります。この活発な雪雲が流れ込む北陸、寒気が強まる北日本では平地でもまとまった雪になるところがあるでしょう。今回の寒波で古い雪の上に新しい雪が積もり、一層、なだれが発生しやすくなっています。大規模ななだれや屋根からの落雪など大雪災害にご注意ください。

■きょうの天気

きょうは、日本海側の雪の範囲は縮小しますが、北陸から北の日本海側を中心に雪が降るでしょう。沖縄も午後を中心に雨や雷雨になり、局地的にバケツをひっくり返したような雨が降りそうです。一方、太平洋側は多少雲が広がるところはありますが、広い範囲で冬晴れです。乾燥注意報が広い範囲に発表されていて、関東では20日以上連続で発表されている県もあります。林野火災も頻発しています。火の元には引き続きご注意ください。

■きょうの最高気温

きのうと同じくらいの真冬らしい寒さが続きます。最高気温は、関東から西でもひと桁の寒さのところが目立ちます。東京は10℃に届く予想ですが、ひと桁にとどまる可能性もあります。冷たい風も吹き付けそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 1℃ 釧路： 1℃

青森 ： 1℃ 盛岡： 1℃

仙台 ： 4℃ 新潟： 4℃

長野 ： 2℃ 金沢： 3℃

名古屋： 7℃ 東京：10℃

大阪 ： 8℃ 岡山： 9℃

広島 ：10℃ 松江： 6℃

高知 ：12℃ 福岡：10℃

鹿児島：12℃ 那覇：22℃

■週間予報

今年はちょうど二十四節気の大寒の期間に真冬らしい寒さが続いていますが、暦通り、4日水曜日の立春ごろに寒さが緩み、春を思わせる暖かさになるところもあるでしょう。花粉が飛びやすくなるかもしれません。積雪エリアでは雪解けによる災害に一層ご注意ください。