精神疾患・発達障害の人たちと旅をして気づいたこと…「当事者」「支援者」のあいだに境界なんてなかった！

対談の最後となる今回では、青木氏が自身の転機となった、あるエピソードを明かす。発達障害の当事者で、活動家でもある石橋氏も思わず涙したその話を、ぜひ一読していただきたい。「当事者」「支援者」の間にある境界線が実は“幻想”にすぎないことがきっとわかるはずだ【第8回】

【対談者プロフィール】

●青木聖久（あおき・きよひさ）

日本福祉大学教授、精神保健福祉士。ソーシャルワーカーとして精神科病院や小規模作業所（現・地域活動支援センター）で支援にあたった経験もある。『発達障害・精神疾患がある子とその家族が もらえるお金・減らせる支出』（講談社）など著書多数。

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立し国内でも最大規模のグループに成長させる。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

当事者の存在が支援の在り方を変えてきた

【編集者】

そろそろ最後が近づいてきましたので、ここで石橋さんにお訊ねです。石橋さんはけっこう、支援者に辛口な印象があるんですけど、どうですか。

【石橋】

僕は全員に辛口なんですよ（笑）

【編集者】

「ずれてる支援者」という言い方をされることもありますよね。

【石橋】

自分の地域だけかもしれませんけど、「ずれてる支援者」は最近減ったなあと思いますよ。“ずれてる”というのは、〈オレが障害者を助けてやってるんだ／導いてやるんだ〉といった感じの、知識も経験もないのに変に“上から目線”で関わってくる支援者のことです。

10年ぐらい前は、そんな人がけっこうおったんです。でも、最近はなんか、なりを潜めてきたというか、そういう人は淘汰されたというか。

どっちかっていうと、「私たち専門職なんですけど、ぶっちゃけた話、発達障害のことはよくわからないんで、教えてもらえませんか」っていう謙虚な支援者のほうがが私のまわりには多いですね。10年でずいぶんと変わりました。

【編集者】

青木先生にお訊ねですが、なぜそんなふうに変化したんでしょうね。

【青木】

私は、ひとつの要因としてピアサポートの存在が大きいと思います。福祉の現場では当事者を招いて当事者から学ぼうという研修も増えましたし、事業所などにもピアの方が入るようになってきている。経験知をそなえたピアや家族会の方が、支援者のなかに当たり前に入ってくるようになりました。

先ほどのお話を聞いていても、石橋さん自身、行政などに参画する機会が増えてきているでしょう。「専門職は万能じゃない」という認識が、世の中にだいぶ浸透してきたんじゃないでしょうか。

「ああ、これが普通だよな」

【編集者】

青木先生は昔から福祉を学ばれて、現場経験もありますよね。先生は最初から「ピアに学ぼう」というスタンスでいらっしゃったのでしょうか。それともどこかで変わったとお考えですか。

【青木】

転機はありましたよ。私の学生時代、つまり1980年代は、支援者と当事者の間にはバウンダリー（境界）が当たり前のようにありました。私は1988年に卒業した後、まず岡山、次いで神戸で仕事をしましたが、その数年は、それこそ精神障害の当事者活動が始まりかけた時期でした。その時期に私は作業所を立ち上げたのですが、その作業所で、私にとっての一番の転機が訪れました。

あるとき、作業所の利用者の方が「旅行に行きたい」と言うのです。それも、単なる行楽ではなく「精神科病院を見学に行きたい」と。全開放病棟にしていることで有名な某県のM病院がいいというのです。

そのときに私が、「そうですか。僕はけっこう知り合いいるので、見学をセットしましょうか」と答えると、

「いやいや、青木さんも一緒に行くんですよ」

と言われまして。

そこでバスを貸し切って見学旅行に行ったわけですが、参加者のおよそ9割が当事者でした。支援者は、ほんの数人だけです。そんなメンバー構成で、みんな一緒に旅館でお酒を飲んだりしました。風呂も一緒で、同じ部屋で当事者の方々と泊まったんです。“参加者の9割が当事者”という見学の申し込みは、当時はあまりなかったのですが、病院のほうも私達を快く受け入れてくれましたよ。

そして、それが大きな経験になりました。「あ、こういうのもありなんだ」みたいなことを思ったわけです。いまだに忘れられないのですが、一緒にお風呂入って、気持ちよかったんですよね、単に気持ちいい。「お風呂っていいなあ」と、それだけなんですよね。

みんなでお酒を飲んだときも、互いに「ちょっと！ 飲みすぎだからやめときな」とか声がかかる。支援者が止めなくても、自分達であたりまえに、そういうことも言い合っている。「ああ、これが普通だよな」と思ったわけです。

そんなあたりからですね。作業所には見学に来られる方がいるのですが、旅行のあとは、〈利用者の方々に案内していただいたほうが、風通しもいい〉ということに、当たり前のように気づいたり。さらにそのなかで、〈当事者、つまり精神疾患や発達障害のある方は、専門職の代替じゃない〉ということにも気づいたり。当事者だからいい、という良さがあるとわかったんです。

さらにそのあと、ある民間団体がピアポーターの研修講座を立ち上げまして。私も「あ、そうだよな。そうだよな」と思いながら自分も研修講師になったりして……というわけで、じわーっと思考チェンジしてきたという感じ、そんな感じがしています。

障害年金の「等級」はどうなっているか

【編集者】

石橋さんも青木先生も、あるときガラッと変わったわけではなくて、日常の経験の中でちょとずつ変わってきたかな、みたいな感じなんですね。おもしろい共通点だなと思いました。

もうひとつ付け加えますと、青木先生は前に、「発達障害の人の場合、ひとつができると全部できるように見えてしまう。だから生きづらさに気づきにくい」という主旨のことをおっしゃっていました。

その逆で、「障害」とか言われたり、「これができない」と見られてしまうと、「これもできないし、これも障害だからできない」という話にもなりやすいのでは……と思ったのですが、いかがでしょうか。

【青木】

その通りだと思いますね。

【編集者】

垣根のように遮ってしまうその思いを、いちど取り払ってみるのが大切なのかな、と思いました。当事者のほうも、一瞬でいいから「これはできないけど、これはできるんじゃないか」みたいな転換をすると違うのかな……と。感想です。

【石橋】

そうですね。僕は当事者なので、当事者側に「支援者にわかってもらうんじゃなくて、俺らがまず、ちゃんと自分のことをわかって、発達障害という言葉を使わずに自分の特性を説明できるようになっとかな」と言ってます。

「そうでないと、支援を受ける作法がなってないと思うで」と、けっこう強い言葉も使いますよ。支援を受ける側の作法です。そんなことが言えるのは、おそらく当事者だけなんで。

【青木】

しかし、石橋さん、それはすごいですよ。「自分の生きづらさを説明して、うまく支援者を活用する」というのは、ある意味では支援者を育てることでもあるじゃないですか。その先に何があるかというと、“支援者が診察室で、医療のプロに、その人の日常生活の様子や生きづらさを伝えられる”ということにつながっていく。実はそれって高等技術なんですよね。

だから石橋さんたちが、こうやって言語化したり、さらに言語化したことがどうやったら伝わるかと議論なさっているというのは、すごく画期的なことだと思います。

専門職が「生きづらさ」を見て取れるとは限らない

【青木】

私は、“制度やサービスを、どう社会に伝えていくか”というのテーマとして活動しているのですが、そこでいつも頭のなかにあるのが「常態化」という言葉なんです。人には適応していく力が備わっているので、生きづらさを抱えていても、だんだん気づけなくなっていく。だから、話を聞いたりパッと目にしただけでは、たとえ専門職といえども「生きづらさ」を見て取れるとは限らないんです。

その一方で当事者の方々は、誰もがみな、石橋さんたちがしておられるように創意や工夫をこらして知恵を出し合っている。そんなふうに知恵を絞っているからこそ、みんなが今、こうやって生きているのだということを、専門職は謙虚に読み取ろうとしなければいけないと思います。

そして石橋さんは、専門職を待つだけじゃなくて、当事者の側から専門職を活用していく、そんなことを後押しする取り組みを続けてこられたし、今後も取り組もうとされているのでしょう。それがすごく伝わってきました。いずれまた、専門職を育てる力とは何か、とか、そのあたりを今後とも教えていただきたいと思いました。

【石橋】

ありがとうございました。実はいま、すごく感動してまして、ちょっと泣きそうです（笑）。青木先生がされた、当事者とみんなでバス旅行にいった話、すごくうらやましい。そんな感じで、当事者・支援者・行政・支援機関、そしてお医者さんなど、関係者、関係機関みんなで力を合わせて、円陣組んで取り組んでいける世のなかになったらすごくいいなあと思いました。

