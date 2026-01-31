幼児教育に携わって40年、IQ120超の卒園児を多数育てた専門家がついに見つけた「最強の知育教材」

知育のため、子どもに教育玩具やドリルを買い与える保護者は多いことだろう。ここで「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長は、特別なものは必要ないと言う。「お受験」なしで募集した園児のIQを平均で120まで高めることに成功している小泉氏が、園児の保護者におすすめしている家庭教育の知恵を、著書『最高の育て方事典』よりお贈りする。

文房具は早めに与える

お絵描きや粘土いじり、工作や折り紙などの遊びは子どもの創造性を伸ばすので、早くから始めるに越したことはありません。

子どもが物を自由につかめるようになるのは、1〜2歳ごろからです。そのくらいの年齢になったら、さっそくクレヨンや鉛筆など、道具を与えて好きに遊ばせてあげましょう。

道具を与える時期は、早いほどよいと私は思っています。

ハサミもおすすめです。ハサミで切るためには手先を細かく動かさねばなりませんが、それがよい刺激となって幼児の脳の成長を促します。安全な幼児用ハサミも売っているので、その子が使えそうなものを選んで与えてあげましょう。

粘土を使った遊びもいいし、お絵描きもぜひ親子で楽しんでください。

子どもが粘土で同じようなオブジェをくり返しつくったり、同じような絵を何度も描いたりするかもしれません。金色のリンゴや青い太陽を描く、なんてこともあるでしょう。

そんなとき大人が、「リンゴは赤だね」などと口出しをするのは野暮というもの。よく見ていると、子どもなりにときどき色やかたちを変えようとしているはずです。その試行錯誤が思考力を伸ばすので、好きなように描かせてあげましょう。

子どもが2〜3歳くらいのうちは、上手い・下手は気にしないことです。たくさん遊ぶうちにいつか技量が上達するので、量が質に転化するのを気長に待ちましょう。

最良の知育教材は「実物」

遊びを、文房具やおもちゃを使った活動に限定しておく必要はありません。

お父さんがしている腕時計や、お母さんが使っている調理器具など、子どもが日用品に興味を示したら、ぜひそれらも、子どもの遊び道具に加えてあげてください。たとえば、

●「はかり」を使って重さの計量ごっこをしてみる

●計量スプーン」を使って、量を比べてみる

こういった遊びをすれば、子どもは自然と「重さ」「体積」の概念に慣れ親しみます。

●「アナログ時計」を与えて自由にいじらせる

●ときどき大人が時計の読み方を教えてあげる

など時間の概念に触れる機会をつくっておけば、その後の時計教育にもつながるでしょう。

このとき、子どもにはぜひ、安物でいいので本物の「はかり」「計量スプーン」「時計」などを与えてあげてください。

子どもが成長すれば、いずれそれらの日用品を使うことになります。あるいは、学校で教材として使う機会も出てきます。であれば、いずれは捨ててしまうおもちゃを与えるのではなく、本物の日用品を与えてもいいのではないでしょうか。

正しい使い方や目盛りの読み方を、大人が子どもに「理解させる」必要はありません。学ぶ機会は、あとでいくらでもあります。親とコミュニケーションをとりながら、実物を見て、使って、複数の感覚を通じて「触れる」─それだけで十分です。

