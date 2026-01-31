自宅でできる！ヒモつきペットボトルで手打ちを防ぐ練習をしよう

今年もベストレッスン授賞の号がやってきました。1年間、５００ページを超えるレッスンのなかから「この内容はとくによかった」と思うレッスンを編集部員が厳選。

今年の選考会は票が割れました！そのなかから１次、２次、そして最終選考を突破したレッスンは、みなさんのゴルフを必ず大きくレベルアップさせるはず。自信をもってオススメする上達法をぜひご覧ください！（ベストレッスン選考委員長）

「胸の動き」で振り子を加速させる！

ヒモをたわませない（写真左）

水を入れたペットボトル（写真右）

スイングのリズムをよくするためには、２つの振り子を別々に理解することが必要です。

まず１つめは「体の振り子」。これは手首を使わずに体を揺らし、ボディターンでクラブを振る動きだと考えてください。ただし、ただクラブを左右に揺らすだけでなく、スムーズに加速させることがポイントです。

これを体感するには、ペットボトルにヒモをつけた振り子を使うのがわかりやすいでしょう。ヒモの先端を胸の中心に固定し、手は使わずに体を揺さぶってペットボトルを加速させます。動きの動力は体の揺さぶりですが、ペットボトルを加速させるには、体とペットボトルが引っぱり合うような逆方向の動きが必要になります。この「体とクラブの引き合い」こそが１つめの振り子のカギです。

始動は「揺らす動き」でＯＫ

静止した状態から始動の最初のひと振りは、単純に揺らす動きでOK。そこからボトルを加速させるために「引き合い」が必要になる

「片足素振り」と同じバランスの取り方

迷ったら片足立ちで振ってみて！

片足立ちでスイングしたときのバランスの取り方と同じで、クラブと逆方向に重心を移動させるのがポイント

手を使わない「ボディターン」

腕も手首も使わずに、体の動き、クラブだけを振り子のように振る。ただし、ヘッドは加速させることが大事

【×】体とボトルを同じ方向に揺すると加速しない

体を揺らす動きがペットボトルを振る方向とそろってしまうと、ペットボトル自体は揺れるが加速していかない

編集部コメント

「遠心力との拮抗」を体感できるとてもいいドリル。クラブを振り回してしまいがちなアマチュアにとっては、体幹の動きで効率よくクラブを加速させるいい練習になるし、手打ちも防げる。2つめの振り子は「クラブの振り子」でしたが、まずはペットボトルからですよ！

いかがでしたか？ ぜひレッスンを参考にして、練習してみてください。

安岡幸紀

●やすおか・ゆきのり／1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部を卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロＡ級を取得した理論派コーチ。CHEERS GOLF代表。