日本の安全保障は岐路に立つ。世界情勢を踏まえ、各党の政策は平和国家のありように関わる論点が多い。

高市早苗政権を支える自民党と日本維新の会は、安保政策の指針となる3文書を年内に改定する方針だ。

焦点の一つは防衛費の増額である。2027年度までの5年間に総額43兆円を投じる計画で、年々増額を続けている。27年度に国内総生産（GDP）比2％に引き上げる目標は25年度に達成した。

問題は規模ありきで増やしたことだ。近年の防衛予算は1千億円単位で使い残しており、具体的な必要額を積み上げた金額とは言えない。

改定する3文書に盛り込む防衛費は、さらに膨らむ可能性がある。米国は日本や韓国などの同盟国にGDP比5％の目標を示した。

社会保障費の増額などで財政運営が厳しい中、防衛費だけが厳格な査定もなく、青天井に増えるのは許されない。歯止め策や適正規模についての議論を求めたい。

政府は3文書に沿って、九州・沖縄の防衛力を強化する「南西シフト」を進める。熊本や宮崎の陸上自衛隊駐屯地に長射程ミサイルを配備する計画だ。説明を求める地元住民に応える必要がある。

与党は、ミサイルや護衛艦といった殺傷能力の高い兵器の輸出に乗り出す考えだ。

現在は防衛装備移転三原則に基づき、輸出可能な武器は救難や掃海など非戦闘分野の5類型に限定している。

この5類型を撤廃すれば、日本が国際紛争を助長する可能性がある。極めて重大な政策変更だ。

閣議だけで決めてはならない。国会に諮り、慎重に議論するのが当然だ。

衆院選の公約には入っていないが、自民は核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とする非核三原則を見直す構えだ。3文書改定に合わせて検討する。

首相は「持ち込ませず」が米国の核抑止力を低下させかねないとして、三原則の見直しがかねての持論だ。

日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶を国際社会に訴えてきた。国是の非核三原則を見直せば、影響は外交にも及ぶ。

維新はさらに踏み込み、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」の議論を開始すると公約した。

野党の中道改革連合や共産党、れいわ新選組などは非核三原則の堅持を掲げる。

中道は核共有に反対し、これまで政権が見送ってきた核兵器禁止条約の締約国会議にオブザーバー参加し、条約の署名・批准に向けた環境整備を進めると主張する。

安保政策の転換は、首相が意気込む「国論を二分する大胆な政策」の象徴だ。国民に是非を問うなら、その詳細をもっと説明する必要がある。公約の記述では足りない。