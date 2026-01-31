JA熊本市の西南営農センター（南区会富町）で特定技能制度によって働くインドネシア人女性5人が、水路に落ちた高齢女性を救助した。仕事帰りに夕食を終えて帰宅する途中、暗がりで「助けて」と呼ぶ声に気付き、抱きかかえるようにして水路から引き上げるなど協力。「母国の家族を思い出して、助けたいと思った」と懸命に力を合わせた。

熊本南署などによると、5人が女性を見つけたのは15日午後8時半ごろ。来日して3カ月余りの3人が自転車で帰宅中、道路脇の水路で足にけがをして座り込んだ女性に気付いた。日本語がまだよく分からない3人に呼び出されたニラ・ヌル・マリサさん（30）ら2人も駆け付けた。ニラさんは教わっていた110番通報をして状況を説明。みんなで帽子や手袋を着せ、寒くないよう気遣った。

女性は散歩中で転落後、3時間ほどたっていた。幸い水路（深さ約1メートル）に水はなかったが、万一発見が遅れたら命の危険もあった。女性はその後、家族と連絡がつき帰宅できたという。

29日、署で感謝状を受け取った5人は「助けることができてうれしい」と声をそろえた。

センターでは5人を含めてインドネシアの女性24人が野菜の選別、梱包（こんぽう）を担当する。内田庫夫（くらお）センター長は「彼女たちは素直で、規定もきちんと守って作業してくれる。高齢化が進む中、彼女たちなしでは回りません」と話す。

5人はJA熊本市の宿舎で暮らす。休日には市中心部で洋服など買い物を楽しむこともあり、熊本を気に入っている様子。「母国の家族のために、仕事を頑張りたい」と笑顔を見せた。

他の4人はエルリ・ウィディヤワティさん（40）▽プジ・アテュンさん（24）▽ノヴィタ・ローマー・ダンティさん（24）▽ウィヴィア・ワティ・フィルダ・サプトリさん（21）。（藤崎真二）