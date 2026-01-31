熊本県水俣市長選（2月1日告示、8日投開票）の立候補予定者による公開討論会（水俣青年会議所主催）が29日夜、市文化会館であり、市民約300人が耳を傾けた。3選を目指す現職高岡利治氏（67）と元市議の新人谷口明弘氏（57）＝いずれも無所属＝が、地域や市政の将来像などについて熱弁を振るった。

地域や市政の展望について、高岡氏は「コンパクトでありながらあらゆる世代が安心して暮らし、活気ある企業が挑戦を続ける街にする」と強調。谷口氏は「水俣病の経験や、水俣の自然や人材、世界的知名度などを宝として生かす令和のもやい直しをする」と力を込めた。

地域経済の活性化策を巡っては、谷口氏が水俣病や環境を巡る学びの場としての受け入れを世界的に進めるとともに、ベンチャー支援や企業誘致を進めるとした。高岡氏は中心市街地の商業施設をにぎわい拠点とすることや、文化財を生かした誘客の推進、挑戦する地場企業への支援を挙げた。

教育・子育てでは、高岡氏は自宅や学校・職場以外の第3の居場所づくり推進や、中学校給食費の完全無償化を掲げた。谷口氏は民間や大学と連携した公教育改革や、教職員の人員増員と負担軽減を図るとした。（古川剛光）