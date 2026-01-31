春の第98回選抜高校野球大会に県内から長崎日大（諫早市）と長崎西（長崎市竹の久保町）の2校が選ばれた。センバツに県内から2校が出場するのは2023年以来、2度目。30日午後、両校でそれぞれ“吉報”を待ち受けた部員らは喜びをかみしめ、夢の舞台での健闘を誓った。

21世紀枠で選ばれた長崎西では午後3時過ぎ、部員らが体育館に集合。学年末試験に向けて参考書を片手に待機した。インターネット中継で校名が呼ばれると、全員が「うおー」と雄たけびを上げ、跳びはねた。

桑原直太郎主将（2年）は「驚きとともにうれしさが湧き上がった。校歌を歌うため一戦一戦必死に闘いたい」と語った。

25年秋の県大会で優勝、九州大会でも準優勝するなど実績を残していた長崎日大。部員約60人と保護者、教諭など計約100人が視聴覚室で結果を見守った。

「長崎日大」と発表されると、報道陣のフラッシュは光ったが、意外にも選手たちは落ち着いた様子。拍手や歓声は上がらなかった。梶山風岳主将（2年）は「目の前の試合を全力で戦ってどんどん上に上がり、結果で恩返しをしたい」と前を見据えた。（鈴鹿希英、山崎清文）