佐賀県武雄市は19日、ホンダカーズ中央佐賀と電気自動車（EV）を活用した災害協定を結んだ。同市内で大規模災害が発生した際、同社が試乗車などとして所有するEVを最大14台、被災地域の避難所に貸与し、電源の確保などに活用してもらう。

同社は武雄市で1969年に創業し、現在は佐賀市を拠点に佐賀、福岡県内に11店舗の販売店を展開する。武雄にあった2店は2019年と21年の大雨災害を経験したこともあり、25年4月、両店舗を統合し、雨水をためる遊水地機能などを備えた「武雄インター店」をオープンさせた。

災害時に貸与するEVは、携帯電話約500時間分の充電池を備え、電気ポットなどの家電製品を使用することも可能。同市の指定避難所29カ所には非常用電源を配備しているため、地域住民などが集会所や公民館で運営する自主避難所102カ所での利用を想定しているという。

武雄インター店であった協定締結式で、大橋友文社長は「武雄の皆さんに育ててもらった会社であり、今後は些細（ささい）な力であっても地域に貢献していきたい」とあいさつ。小松政市長は「災害対応力の大きな向上につながるだけでなく、平時でも市民の防災意識向上に向けたイベントなどで連携していきたい」と感謝を述べた。（糸山信）