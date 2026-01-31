¡Îº´²ì¸©¡Ï¿·¼ýÂ¢ÉÊ¤Î´ÑÍ÷³Ú¤·¤ó¤Ç¡¡ÍÅÄ¡¦¶åÆ«¡¡ÆéÅç¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç92ÅÀ
¡¡º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¸Í¼Ý²µ¤Î¸©Î©¶å½£Æ«¼§Ê¸²½´Û¤Ç¡¢2023¡¢24Ç¯ÅÙ¤ËÆ±´Û¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Á´ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿·¼ýÂ¢ÉÊÅ¸¡¡ÆéÅç¤«¤é¸½Âåºî¤Þ¤Ç¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÆéÅç¾Æ¤ä¥É¥¤¥Ä¡¦¥Þ¥¤¥»¥ó¤Î»®¡¢¾®ÀÐ¸¶¾Æ¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡¢Ê¡ÅçÁ±»°¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Î¤Ä¤Ü¤Ë¡¢´óÂ£ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿·×49·ï92ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´Û¤ÏÍÅÄ¾Æ¤äÆéÅç¾Æ¡¢ÅâÄÅ¾Æ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£³ÆÃÏ¤Î¾Æ¤Êª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ1980Ç¯¤Ë³«´Û¡£Åö½é¤Î¼ýÂ¢ÉÊ¤Ï100ÅÀÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó1ËüÅÀ¤Ë¾å¤ë¡Ö¼ÆÅÄÉ×ºÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î´óÂ£¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¼ýÂ¢ÉÊ¿ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢¸½ºß¤ÏÌó3ËüÅÀ¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡º£²ó¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï3·ï7ÅÀ¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥¶¥¯¥»¥óÁªÄë¸ô¥¢¥¦¥°¥¹¥È¶¯²¦¤ÎµìÂ¢ÉÊ¤Ç¡¢1730Ç¯º¢¤Ë¥Þ¥¤¥»¥ó¤Ç¾Æ¤«¤ì¤¿¡Ö¿§³¨á±³äÅâ»ÒÊ¸È¬³Ñ»®¡Ê¤¤¤í¤¨¤«¤á¤ï¤ê¤«¤é¤³¤â¤ó¤Ï¤Ã¤«¤¯¤¶¤é¡Ë¡×¤Ï¡¢³Á±¦±ÒÌçÍÍ¼°¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÅìÊöÂ¼¤ÎÊ¡Åç¤µ¤ó¤Ï½½»ÍÂåº£Àôº£±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¶å½£¤Ç¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Æ«·ÝÊ¬Ìî¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¡£Æ±´Û½é¤Î¼ýÂ¢ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃæÌî·îÇòáªÔä¡Ê¤Ê¤«¤Î¤²¤Ã¤Ñ¤¯¤¸¤Ä¤Ü¡Ë¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ¼§¤Î½À¤é¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡Æ±´Û³Ø·Ý°÷¤ÎÖÞÍ³µ¨»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤ÊºîÉÊ¤«¤é¸½Âåºî²È¤Î¸øÊçÅ¸¼õ¾Þºî¤Þ¤Ç¡¢¶å½£¤ÎÆ«¼§´ïÊ¸²½¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾ïÀßÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤â°ìÉôÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´ÑÍ÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¼ýÂ¢ÉÊÅ¸¤Ï2·î26Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£·îÍËµÙ´Û¡£Æ±´Û¡á0955¡Ê43¡Ë3681¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë
