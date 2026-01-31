佐賀県いじめ問題対策委員会（委員長・高尾兼利西九州大教授）は30日、県立高で起きたいじめの重大事態事案2件の調査結果を県教育委員会に報告、答申した。白石高の生徒が無断撮影された自身の写真を交流サイト（SNS）に投稿されるなどのいじめを受けた問題では、学校対応に被害生徒や保護者への配慮不足があったと指摘した。

県教委によると、同校では昨年4月下旬ごろ、複数の加害生徒が校内で無断撮影した被害生徒の写真をSNSに載せたり直接嫌な言葉をかけたりするいじめが発生。被害生徒が心身に支障をきたし30日以上の欠席を余儀なくされたとして、県教委はいじめの重大事態に認定した。

対策委は学校が設けた調査委員会について「担任教員にとどまらない組織的な対応と、被害生徒への丁寧な対応が必要だった」とし、調査を尽くす前に被害生徒の保護者に報告したことで不信感を与えたと指摘。隠し撮り行為は違法性、悪質性が高いとして、日常的な指導強化を求めた。

2024年度に発生した佐賀北高のいじめ事案については「保護者からの相談があった翌日には学校側が迅速に対応しており、適切な対応と認められる」と評価した。（松本紗菜子）