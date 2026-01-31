ソフトバンクは30日、王貞治球団会長の福岡での歴史と精神を次世代へ継承することを目的に「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT（フクオカ・オウ・サダハル・レガシー・プロジェクト）」を始動すると発表した。取り組みの一環として5月24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）を「OH SADAHARU LEGACY DAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」として開催する。

同戦ではソフトバンクの選手全員が、ホークス監督時代の王会長が付けた背番号89番の特別ユニホームで試合に臨み、入場者にもレプリカユニホームが配布される。福岡県や福岡市などとも連携し、野球文化を継承するイベントも実施予定。背番号89をホークスの野球を象徴する番号として位置付け、特定の監督、選手らが背負わないことも決まった。

プロジェクト発起人の城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）は「僕らの球団は王貞治という宝物を持っている。89という番号が福岡の街にとって特別な番号になってほしい」と話した。