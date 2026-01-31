昨秋の明治神宮大会で初めて頂点に立った九州国際大付は王者の看板を背負って4年ぶりに選抜大会に臨む。「神宮で優勝したことで立ち向かってくるチームが多いと思う。自分たちの野球をして一戦一戦集中したい」と城野主将は表情を引き締めた。

1年生ながら昨秋の福岡大会決勝以降8試合中7試合に先発した左腕岩見は「スーパー1年生」と注目を集めた。選抜大会出場が決まり「甲子園は高校野球で一番すごい球場なので、そこで活躍したい」と聖地での好投を誓った。

明治神宮大会決勝の神戸国際大付戦で先発し、8回2/3を投げて1失点、11奪三振の快投でチームの勝利を呼んだ。昨秋の九州大会初戦で自己最速144キロをマークした左腕は「まだ足りない部分があるが、相手の強力打線を1点で抑えられたのは自信になりました」とベストピッチと認め、春はそれ以上の投球を目指す。チーム全体で行うトレーニングでは1日600〜700回のスクワットをこなすなど足腰を鍛えてきた。さらに食事の量を増やし、体重は5キロ増加。パワーアップを目指す。

選抜大会からは指名打者制を採用。楠城監督は「岩見は二刀流ができる選手。打撃もしっかり練習させます」と投打とも期待を寄せる。選抜では2011年に準優勝の経験がある九州国際大付。下級生サウスポーが聖地初優勝のキーマンになりそうだ。 （前田泰子）