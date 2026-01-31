3年ぶりに甲子園への切符をつかんだ長崎日大の選手たちは、梶山主将が「選抜決まったぞ！」と大声を上げると帽子を放り投げ喜びを爆発させた。

これまで春夏通算13度の甲子園出場を誇る県内屈指の強豪だが、2010年の夏を最後に聖地で勝ち星がない。選抜大会では初出場で2勝を挙げて8強入りした1993年以来33年ぶりの白星を狙う。梶山は「甲子園で（勝って）校歌を歌いたい」と意気込んだ。

昨秋の県大会決勝では長崎西にリードを許しながら終盤に逆転勝ちを収めた。続く九州大会でも接戦を次々とものにして準優勝に輝いた。粘り強い野球が持ち味。平山監督は「飛び抜けた選手はいないが、『絶対に負けたくない』という気持ちで一体となってつなぐことができる」と選手たちを評価する。

エース右腕の古賀ら中心選手は、昨秋から週4回のペースで同校柔道部の朝稽古に参加。男子81キロ級で五輪2連覇の永瀬貴規（旭化成）を生んだ部で体づくりや勝負に対する心構えを共に学んでいる。古賀は「自分を追い込む意識がついてきた」と成果を口にする。

古賀は185センチの長身から投げ下ろす最速136キロの真っすぐと、落差のある緩いカーブを武器にする。久々となる甲子園での勝利に向けて「自分の力を100％出し切って、最後のバッターまでしっかり投げ抜きたい」と決意を新たにした。 （山崎清文）