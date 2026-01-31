欧州ツアー第2Rは日没サスぺンデット 賞金王・金子駆大は暫定40位で通過圏内、星野陸也暫定91位、桂川有人暫定131位
＜バーレーン選手権 2日目◇30日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドは日没サスぺンデットとなった。競技は、現地時間31日（土）の午前7時45分に再開予定となっている。
日本勢は3人が出場している。今大会が欧州ツアーデビュー戦の日本ツアーで昨季賞金王になった金子駆大は、1ホールを残してトータル4アンダー・暫定40位タイ。予選通過圏内にいる。星野陸也と桂川有人はともにホールアウトし、それぞれトータルイーブンパー・暫定91位タイ、トータル8オーバー・暫定131位タイと予選落ちは濃厚となっている。31歳のカルム・ヒル（スコットランド）が、ボギーなしの11バーディを奪い「61」をマーク。トータル16アンダー・暫定単独首位に立っている。4打差暫定2位にフレディ・ショット（ドイツ）が続いている。
