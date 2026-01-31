第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、滋賀からは近江と滋賀学園の2校が選出された。近江は2年ぶり8度目、滋賀学園は2年連続4度目の出場。同県からは初めて2年連続で複数校が選出された。

2年連続出場となる滋賀学園は、昨春の雪辱を果たすべく聖地に戻る。昨年は浦和実（埼玉）との1回戦で零敗を喫し、3度目の選抜出場で初の初戦敗退となった。主将の藤川倖生（こうせい＝2年）は「去年は勝つことができなかった。まずは初戦で先輩の雪辱を果たし、一戦必勝で日本一を獲りたいです」と決意表明した。

昨春選抜では「2番・遊撃」で先発出場するも、4打数無安打に終わった。2季ぶりの甲子園出場で聖地初安打が懸かる中、「個人成績よりチームを勝たせるプレーがしたい」と責任感を口にした。

現2年生で昨春選抜に出場した選手は、藤川と現4番の吉森爽心しかいない。吉森は「5番・三塁」で先発出場して4打数1安打だった。「今回の選抜で活躍し、自分が一番目立ちたいです」と聖地帰還を心待ちにする。

チームは、前エースの長崎蓮汰（現ソフトバンク）が抜けても、左腕の土田義貴、右腕の伴田蒼生（ともに2年）ら投手層が厚い。山口達也監督は「守りを固め、粘って勝機を見いだしたい」と守り勝つ野球を思い描いた。