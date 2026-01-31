初のオリンピック出場を決めたスキージャンプ・男子日本代表の二階堂蓮選手(24)が、五輪出場までに至る試練を告白。支えてくれた父の存在について語りました。

北海道江別市出身、小学2年生の時にスキージャンプの選手だった父の影響で競技を始めた二階堂選手。「(父から)『やるなら世界一を目指すぞ！』って。ジャンプ台での練習が終わった後も家の周りを走らされた」と語り、親子二人三脚でずっと一緒に戦ってきました。

父・学さんはスキージャンプの日本代表として世界選手権にも出場したことがある元トップジャンパー。そんな父に対して二階堂選手は「父に対しての憧れは小さい頃はすごく強かったですし、父について行くしかないと思っていました」と語り、父の指導のもと、18歳の時には初のワールドカップを経験するなど、オリンピック出場の期待も膨らむ程に成長を続けました。

しかし、順調だった競技生活に試練が襲います。スキージャンプで企業のサポートを受けながら競技を続けられるのは一握り。高校卒業後、二階堂選手に声をかけた企業はなく「ジャンプをやめよう」という思いもよぎり、引退も考えたと言います。

そんな二階堂選手を引き留めたのが父・学さん。「もともといいものを持っている。悪いところはないからもう少しやってみよう」と言葉をかけ、2人でオリンピック出場を目指します。

その後2022年の全日本選手権(ノーマルヒル)で初優勝を飾ると、2025年にはワールドカップで個人初の表彰台となる2位を経験。そして今年1月、札幌で行われたワールドカップでは、138.0メートルの特大ジャンプを見せ、小林陵侑選手、中村直幹選手らとともにミラノ・コルティナ五輪の代表メンバーに選ばれました。

このジャンプを見た学さんは「自分が出られなかったオリンピック、自分の経験でしかジャンプの指導ができませんでしたけど、たまたま蓮にその指導方法が合ったので間違いなかったかな。涙が出ました」と笑顔を見せました。

二階堂選手は「今の僕のこのジャンプがあるのは、小さい頃父さんに教えてもらったおかげだと思っているので、大きな存在です。(五輪は)個人で金メダルは一番僕が欲しているもの。そこは絶対に獲りに行きたいと思っています」と力強く意気込みました。