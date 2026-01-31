岡山県では2月から3月にかけて、歴史ある伝統行事が各地で開催されます。最上稲荷で10万袋の豆が舞う「節分豆まき式」を皮切りに、日本三名園・岡山後楽園を漆黒に染める「芝焼き」、1万人の男たちが宝木を奪い合う日本三大奇祭「西大寺会陽（はだか祭り）」、そして倉敷の町が華やぐ「倉敷雛めぐり」など、圧倒的な熱気と情緒あふれる風景が楽しめます。この時期にしか味わえない岡山の魅力を詳しくご紹介します。

10万袋の豆が舞い踊る!? 大迫力の「最上稲荷」節分豆まき

85メートルの廊下から豆をまく福男と福女

1200年以上の歴史を誇る「最上稲荷」では、2月3日(火)に三大祭典の一つ「節分豆まき式」を執り行います。この行事の見どころは、長さ85メートルにもおよぶ結界廊から、約750人の福男・福女が一斉に豆をまく圧巻の光景です。

まかれる福豆の量は約10万袋、重さにして約2トンという規格外のスケール。新たな年の健康と幸せを願い、厄を払って福を呼び込みます。

豪華ゲストと「福くじ」で楽しさ倍増

今年の豆まき式には、吉例ゲストとしてタレントのゆうちゃみさん、お笑いコンビの東京ホテイソン、歌手の武田絵美さんが登場し、会場を盛り上げます。（節分豆まき式の申し込みは、受付を終了しています）。

開催日：2026年2月3日(火)

時間：10時〜12時

会場：最上稲荷（岡山市北区高松稲荷712）

アクセス：JR備中高松駅からタクシー約10分

春を呼ぶための大事な儀式！ 岡山後楽園「芝焼き」

黄金色が漆黒に変わる！一年に一度の「静」と「動」の共演

岡山後楽園では、2月4日(水)に冬の風物詩「芝焼き」が実施されます。1965年から続くこの行事は、園内の大部分の芝を焼き払うもので、冬枯れした黄金色の芝生が炎とともに漆黒へと姿を変える様子はまさに圧巻です。

この芝焼きには、害虫を駆除し、春の新芽の出を揃える効果があります。さらに、焼けてできた灰はそのまま肥料になるという、理にかなった伝統の手入れ方法でもあります。

庭園が誇る冬ならではの景色

普段は静寂に包まれる庭園に炎が走る「動」の瞬間は、一年に一度しか見ることができません。迫力ある炎の景色を一目見ようと、毎年多くの来場者が訪れます。漆黒に染まった芝生は、やがて来る春に鮮やかな緑を芽吹かせるための準備段階。この時期だけの特別な後楽園を楽しめます。

開催日：2026年2月4日(水)

時間：13時〜15時ごろ

会場：岡山後楽園（岡山市北区後楽園1-5）

アクセス：JR岡山駅から藤原団地行きバス約15分「後楽園前」下車すぐ

入園料：大人500円、65歳以上200円、高校生以下無料（要生徒手帳）

1万人の裸の男が大激突する奇祭「西大寺会陽（はだか祭り）」

写真提供：西大寺観音院

深夜に繰り広げられる「宝木」の争奪戦はまさに圧巻

「西大寺会陽（はだか祭り）」は、500年以上続く岡山県屈指の奇祭で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。毎年2月の第3土曜日に行われ、2026年は2月21日(土)に開催します。

厳冬の深夜、本堂の御福窓から投下される2本の「宝木（しんぎ）」をめぐり、まわし姿の男たちが激しい争奪戦を繰り広げます。

1万人の熱気！「福男」を目指す男たちの勇姿

参加する裸の男たちは、なんと約1万人。この激戦を制して宝木を手にした人は「福男」と呼ばれ、その年の福が得られると信じられています。男たちの勇猛果敢な姿と、会場を包むリアルな熱気は、一度は現地で体感したい伝統のパワーに満ちあふれています。

開催日：2026年2月21日(土)

時間：宝木投下 22時

会場：西大寺観音院（岡山市東区西大寺中3-8-8）

アクセス：JR西大寺駅から徒歩約10分

倉敷の町が「可愛い」に包まれる雛めぐり

5つの地区で異なる表情を見せる伝統の段飾り

梅の花がほころぶ2月21日(土)からは、倉敷市内の5つの地区（倉敷、児島、玉島、水島、真備・船穂地区）で「倉敷雛めぐり」を開催します。

古くから大切に受け継がれてきた伝統ある「段飾り」や、その土地ならではの珍しいお雛さまなど、地域ごとに特色豊かな展示を楽しめます。

情緒豊かな町並みを散策するゆったり旅

開催期間中は、倉敷の美しい町並みが色とりどりのお雛さまで華やかに彩られます。それぞれの地区を歩くたびに新しいお雛さまとの出会いがあり、春の訪れを感じながらゆったりと散策を楽しむことができます。展示施設によって開催期間が異なる場合があるため、公式サイトでの事前確認がおすすめです。

開催日：2026年2月21日(土)〜3月8日(日)（展示施設により異なる）

会場：倉敷、児島、玉島、水島、真備、船穂地区

岡山の冬を彩る伝統行事は、どれも個性豊かで、訪れる人に強い印象を残すものばかりです。熱気あふれる祭りで活力を得るもよし、美しい庭園や町並みで季節の移ろいを感じるもよし。この冬は、岡山ならではの特別な体験を求めて出かけてみてはいかがでしょうか。

