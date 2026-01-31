「必要な時にいつもそこにいてくれる」“右SB”で躍動した日本代表主将を同僚のW杯V戦士が絶賛！「彼のことが大好きだ」
リバプールの遠藤航は、現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のカラバフ戦で、開始４分に緊急出場。負傷したジェレミー・フリンポンに代わって右SBに入り、堅実な守備で６−０の大勝に貢献した。
ジョー・ゴメスがケガをしたため、CBで途中出場したボーンマス戦に続き、主戦場のボランチではなく最終ラインに途中投入され、難しいタスクをこなした日本代表キャプテンに、現地メディアからは賛辞が続々と贈られた。
同僚のアルゼンチン代表MFアレクシス・マカリステルも称賛する一人だ。『ysscores』によれば、カラバフ戦後のインタビューで、「彼のことが大好きだし、本当に嬉しい。彼は一生懸命働き、必要な時にはいつもそこにいてくれる」と絶賛している。
カタール・ワールドカップの優勝メンバーも、遠藤の献身性を高く評価しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CL決勝トーナメント・プレーオフの対戦カード
