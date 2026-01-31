佐久間大介＆日村勇紀、北海道の湖で開催される幻想的なお祭りに大興奮！「めっちゃきれいじゃん」「行きたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

1月31日の放送では、冬の国内旅行先でダントツ人気を誇る「冬の北海道」を深掘りする。

■世界の有名ビジネス誌にも掲載！冬の北海道の楽しさとは？

氷点下の厳しい寒さだからこそ生まれる絶景、さらに大自然が育む豊富な食材を使ったローカルグルメが多数楽しめる「冬の北海道」を深掘り。

冬の国内旅行先人気ランキングでは1位を獲得、さらに“一度は見てみたい冬の絶景ランキング”でもトップ10以内に5つもランクインする北海道。日村は「行ってはみたいんだよね、（北海道の）あっちの一番先端の」といい、興味を示す。

そんな冬ならではの北海道の魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、北海道179市町村すべてを巡った経験を持つ北海道観光大使のフリーアナウンサー・青山千景。そしてこれまでの芸能生活で数千回は道内のロケをしてきたという、北海道出身の俳優・戸次重幸が務める。

冬の北海道の魅力は世界からも注目を集めているようで、戸次によると「世界的に有名なビジネス誌のあの『Forbes』でも『冬の北海道』が特集された」とのこと。

そこで今回、冬の北海道の魅力を“絶景”と“グルメ”に分けて紹介。サクヒムも思わず夢中になる幻想的な空間、そして北海道ならではの激ウマグルメとは？

■3つの“推しポイント”を徹底深掘り

番組では、絶景スポットや絶品グルメのVTRを観ながら、「雪、氷、光が織りなす、見るだけで楽しい異世界空間」「雪と氷の世界を体験できる絶景アクティビティ」「豊富な食材に恵まれた北海道ならではの絶品グルメ」という3つの推しポイントを解説。

絶景スポットでは、6～7階建てビルの高さに相当する圧倒的スケールの雪像、そして湖で開催される幻想的なお祭りにサクヒムも「めっちゃきれいじゃん」「これきれい、行きたい」と大興奮！

まるで凍った海のうえを歩くような“流氷ウォーク”、さらに入場料500円のすべてが氷と雪でできた異世界のような美しい村での体験アクティビティなど、人気スポットが次々登場する。佐久間が「インスタとかで見たことある！」「めっちゃ気になるところだ」とひそかに注目していた“氷のBAR空間”も紹介される。

絶品グルメでは、札幌生まれの戸次がプライベートでも通うほどおいしさに魅了されている「士別成吉思汗 すすきの店」（札幌市）で味わえる、希少な品種のジンギスカン、さらに豚骨ベースなのにあっさり透明なスープの新ジャンル北海道ラーメンがスタジオに登場。日村が「こいつヤバい」とうなるその味わいとは？

厳しい寒さだからこそ映える絶景、そして数々の北海道グルメのなかで、はたしてサクヒムの心をつかむ冬の北海道の魅力はあるのか。

なお、Tverでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

01/31（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

