　31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては127.15円高。出来高は1万1370枚だった。

　TOPIX先物期近は3584ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比17.68ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53450　　　　　 +60　　　 11370
日経225mini 　　　　　　 53465　　　　　 +75　　　278008
TOPIX先物 　　　　　　　　3584　　　　　　+7　　　 21715
JPX日経400先物　　　　　 32300　　　　　+110　　　　1286
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　-3　　　　1390
東証REIT指数先物　　売買不成立

