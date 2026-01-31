日経225先物：31日夜間取引終値＝60円高、5万3450円
31日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比60円高の5万3450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては127.15円高。出来高は1万1370枚だった。
TOPIX先物期近は3584ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比17.68ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53450 +60 11370
日経225mini 53465 +75 278008
TOPIX先物 3584 +7 21715
JPX日経400先物 32300 +110 1286
グロース指数先物 694 -3 1390
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
