今季チームスローガン考案者となった日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が30日、1軍キャンプ地となる沖縄・名護でチームスローガン「DOMIれ！」を正式発表。新庄監督の「圧倒的に勝たなくてはいけない」というメッセージを受け「圧倒する」という意味の英単語「Dominate」から着想を得た。「選手もファンの皆さんも使って、球場全体で一つになれる言葉。いろいろな使い方をして浸透してもらえればうれしい」と早期定着を願った。

昨年12月の契約更改で球団首脳、新庄監督からスローガン作成を託された。勝利に懸ける思いを表現すべく、約1カ月も試行錯誤し「勝ち切れ、という意味を込めて“DOMIれ！”にしました」。新鮮なワードだが、動詞としても使える点に着目し「ドミるぞ」「ドミ活」「ヒーロはドミ男」など派生形まで想定。汎用性にも期待だ。

新庄監督からも「もう、完璧」と大絶賛を受け「めちゃくちゃうれしかった。考えて良かったなと思いました」と、新選手会長として初仕事を遂行。清宮幸も「シーズンが終わる頃には本当に“このスローガンで良かったな”と思ってもらえるように」と笑顔を見せた。圧倒的な勝ち切りで10年ぶりリーグ優勝へ。みんなでDOMIる！