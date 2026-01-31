¡Ú½°±¡Áª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬±þ±ç±éÀâ¤ÇÁ´¹ñ¹ÔµÓ ¡ÖµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¡×¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì½¸µÒÎÏ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÁ´¹ñ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¹ÔµÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼¨¸å¡¢¾®Àô»á¤Ï¸øÌ³¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ë±þ±ç¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆ±À¤Âå¤ä¿·¿Í¸õÊä¤òÃæ¿´¤Ë±þ±çÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼«¿È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±Î½¤ä¡¢¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¼ê¸ü¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Î¸å¤í½â¤À¤Ã¤¿¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤¬½°±¡ÁªÉÔ½ÐÇÏ¤Ç°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸©Ï¢¤Î°ú¤Äù¤á¤ÈÆ±»þ¤Ë¸õÊä¼ÔÁ´°÷ÅöÁª¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤ÎÃç´Ö½¸¤á¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¼¡ÅÀ¤ËÇÔ¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ï·Ð¸³ÉÔÂ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤ÏÍ×¿¦¤ÎËÉ±ÒÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½¢Ç¤¤«¤é¤Þ¤À£³¤«·î¤Ê¤¬¤é¤â°ìÈé¤à¤±¤¿¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡£³£°Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î°Â·½Çì¹ñËÉÁê¤È²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç²ñÃÌ¸å¡¢¿ÀÆàÀî£´¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¿·¿Í¤Î±ÊÅÄËáÍüÆà»á¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾®Àô»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢À¯¸¢¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤½¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤âÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡½éÅöÁª»þ¤«¤éà¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥Àá¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖµÒ¤Î¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥À¤è¤ê¤¤¤¤¡×¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âµ¤²¹£µÅÙ¤Î´¨¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£Ê£ÒËÜ¶¿Âæ±ØÁ°¹¾ì¤ò¿ôÉ´¿Í¤ÎÄ°½°¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¸ª½ñ¤Ï¾®Àô»á¤¬ÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
