81歳俳優、全身麻酔で手術 娘からの電話で豹変し16歳下の後輩を驚かせる
俳優の高橋英樹と船越英一郎が、3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)高橋英樹、船越英一郎 ＝テレビ朝日提供
トーク番組での共演はほぼ初めてだという高橋と船越。2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ『高橋英樹の船長シリーズ』までさかのぼる。初めて会ったとき、船越は緊張のあまり足が震えたというが、高橋の飾らない姿にすっかり魅了され「先輩」と慕うようになったそう。そんな船越が驚いたのは、娘・高橋真麻からの電話で高橋さんが豹変したことだと明かす。
現在81歳の高橋は、先日全身麻酔で手術をしたばかり。一方、16歳下の船越は現在65歳で、昨年結婚して子供が生まれたことを発表した。
お互いの生活の変化を楽しく語り合う2人には、溺愛する愛犬が同じ犬種だったという共通点もあったという。
