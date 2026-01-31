やりすぎ感なくオシャレ！【40・50代】がマネしやすい♡「シャレ見えボブ」

40・50代がヘアスタイルを選ぶとき、意識したいのは肩の力が抜けた余裕ある雰囲気。今っぽさを取り入れたい場合も、しっかり作り込むよりはナチュラルに留めると、こなれて見えます。挑戦しやすいのは、タイムレスな人気を誇るボブ。カットラインやカラーなど細部にまで工夫を凝らして、サラッとシャレ見えを目指してみて。

スッキリ見せるならくびれをつけて

流行が続いているレイヤーを入れた、首元にくびれのあるボブ。本来の収まりやすさと可愛い丸みを活かしながら、毛先は外ハネにしてスッキリ軽い印象に。多毛や広がりが気になるならとくにおすすめ。メリハリのあるひし形シルエットになるため、小顔見えにも期待できそうです。

立体感を生むハイライトアレンジ

単色で暗めに仕上げると、重た見えしがちな切りっぱなしボブ。ハイライトを入れれば、白髪をぼかしながら立体感を演出できます。@sakosakosakosakoさんが「1.5カ月～2ヶ月おきのメンテナンスカラーでキレイにデザインが保てます」とコメントするように、こまめに染めなくても楽しめるカラーです。

短め × 直線に動きをプラス

顎のラインでぱつっと切り揃えたミニボブは、シャープな印象。毛先のボリュームを落として重さをセーブしているため、抜け感も漂います。@amimotokiさんによると「適度なツヤ感とざっくりとした無造作感は、オイルクリームでのスタイリングがポイント」とのこと。若々しく見えそうなデザインです。

重さを残したしっとりボブ

今の季節だからこそ、あえて重さを感じさせるスタイルもおすすめ。ベースはしっかりと厚みを残しながら、トップは適度にレイヤーを入れて軽さをプラス。ゆるやかなカールで動きをつければ、こなれ感がグッと高まりそうです。

