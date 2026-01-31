インスタグラムを更新

フィギュアスケート女子で22年北京五輪銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が28日に自身のインスタグラムを更新した。あの悔しさと怒りで爆発した銀メダルから4年。21歳となった近影に、ファンの注目が集まっている。

トルソワは引き締まったウエストが映えるスポーティーなコーデを披露。腹筋のラインがくっきりだ。またストーリー機能では赤ちゃんを抱きかかえる動画も公開した。

北京五輪で当時17歳だったトルソワ。銀メダルを獲得するも、涙を流して大荒れだった。「私はこのスポーツが大嫌い！」などと言い放ったことがロシアメディアに伝えられ、その後は故障も重なり、競技から距離をとった。24年6月に同じロシア人スケーターのマカール・イグナトフとの結婚を公表し、昨年8月には第1子となる男児を出産していた。

トレードマークだった赤髪は、ブロンドヘアに。21歳で大人になった姿に、海外ファンからはさまざまなコメントが寄せられた。

「最高に美しい」

「スケートを楽しんで」

「4回転ジャンプを1000回跳んでよ」

「女王」

「大会に出場して。誰もがあなたの出場を楽しみにしている」

「スケートと小さな赤ちゃん（との時間）を楽しんで」

「Wow」

「あなたのエネルギーと才能で日々の出来事に集中して、前進あるのみ。どんなことだって可能なはず。やってみせて」

「すごく元気そう!!!」

「あのかわいいロングヘアをカットしてしまったの？」

「いつだって私を感激させてくれる。素晴らしい女性」

シェルバコワ、コストルナヤらとともに実力を示したトルソワ。今もファンを魅了している。



（THE ANSWER編集部）