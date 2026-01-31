「私の机にだけお菓子がない」 退職を決めた途端、上司の態度が豹変 「いらねーよ」と爆笑した女性

退職が決まった途端、それまでの関係性が嘘のように崩れることがある。投稿を寄せ40代女性（事務・管理）は、かつて職場で信じられないような嫌がらせを受けたという。

「営業事務で働いてました。その会社より条件が良い所から誘われたので転職を決意しました」1か月前に退職を切り出したのだが、そこから上司の態度が豹変する。（文：境井佑茉）

「挨拶無視、伝言も伝えない」上司の豹変ぶりに呆れ

上司の引き留めを断ったことが、プライドを傷つけたのだろうか。退職を伝えて以降、上司の態度は露骨に悪化したそう。

「挨拶も無視、目も合わせない、客先からの伝言も伝えない」

もはや大人の対応とは言い難い振る舞いである。さらに、女性を呆れさせた決定的な出来事が起きた。

「一番爆笑したのが取引先からもらったお菓子をみんなに配ったことがあったのですが、私の机にだけなかったこと。いらねーよと思いました」

悲しむどころか呆れを超えて「爆笑」してしまったという女性。そのメンタルの強さに救われるが、職場環境として最悪と言わざるを得ない。

「仕事にも支障が出始めたので、後輩に引継ぎだけ済ませ予定より早く退職しました」

去り行く人間に敬意を払えない上司の下を離れたのは、賢明な判断だったと言えるだろう。

