「人間辞めるか？」人格否定の暴言男が幹部にまで出世…“終わってる会社”の絶望エピソード

職場は本来、能力を発揮し対価を得る場所だが、世の中には人の尊厳を平気で踏みにじる「終わっている」会社が存在する。投稿を寄せた40代男性（サービス・販売・外食）は、職場で特定の人物から執拗な攻撃を受けていた。その内容は、

「人間辞めるか？みんなきみのこと嫌いよ。全員敵よ」

といった、聞くに堪えない人格否定だった。（文：篠原みつき）

「その彼は幹部まで出世しました」

毎日のように浴びせられる汚い言葉。「おじさん、いつになったらできるん？」といった侮辱も日常茶飯事だったという。男性は「気に入らなかったんでしょうね」と推測するが、最も納得がいかないのはその後の展開だろう。

「その彼は幹部まで出世しました」

自分が気に入らない社員を精神的に追い詰め、暴言を吐く人物が評価される。男性が会社に対して絶望するのも当然だ。

さらに過酷な状況を報告したのは、埼玉県の50代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収400万円）だ。男性が正社員として勤務していたその会社は、

「何よりも社長の指示を最優先と教育、洗脳していました」

と、もはや独裁政権の様相を呈していた。

異常な環境だと自覚しつつも、男性は従わざるを得なかった。

「社長に逆らえば、とことん嫌がらせをされ、パワーハラスメントされ、モラルハラスメントをされて給料、ボーナスをカットされるのでした」

恐怖政治の下では、倫理観も麻痺していく。

「何が正しいのかもわからなくなり、残業しても残業代が発生せず、何か問題があれば全て従業員の責任にされて休日返上出勤当たり前」

こうして心身ともに限界に達し、男性は体調を崩して入院。それがきっかけでようやく退職できたという。もちろん、すっきり納得したとは言えない。

「今でも存在している状態に嫌気？寒気を感じずにはいられません！」

男性がそう結ぶように、こうした企業がいまだに存続し、誰かを搾取し続けている現実は恐ろしい。

