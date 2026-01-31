パチンコで負けない方法は「打たないこと」だけ　回らないと分かっているのに打つからダメなのだ

パチンコは勝てない。昔は釘さえ良ければ多少交換率が悪くても勝負になったみたいだが、結局その頃だって、たとえば確変ループ率が50％だったら単発、つまり悪い方の50％をその日のトータル大当たり割合のうち、半分以上引かずにいられる平運ってのも大事だった。確変が何度も来るより、とりあえず当てれば単発よりも2連が多いとかが大事だった。

しかし今は回ったとしてもまず通常時の図柄揃い大当たりの50％でバトル演出が発生し、そこでさらに50％抽選を受け、出玉が多い振り分けの当たりを得ることでラッキートリガー突入濃厚となる、といった仕組みの台も出ている。

そしてラッキートリガー突入後の大当たりループ率だって高いようで実はそう安心できないから、即落ちもあり得るという。こういう大雑把な流れを見るだけで、普通の人間はビビッて挑んだりしないだろう。

もちろん1,000円あたりの回転数が多ければ多いほど、通常時から大当たりを射止める可能性というか頻度は高くなるが、そんなこと言っても数百分の一の確率なんだから1日や2日では収束しないなんてこともある。まして今、どこのホールも平均的に回らない調整になっている。どこの店も不景気で厳しいからね。

今も昔もパチンコで負けない方法は一つだけ。打たないことである。（文：松本ミゾレ）

パチンコユーザーが提唱！ボッタクリ確定3大劣悪ポイント！

さて、パチンコというのは打ち手を依存させる魔力を有している。なのでこの魔術にやられた人たちは「ああ、今日は負けるんだろうな」とか思いながらも、ホールに向かうこととなる。

これはもう本人の意志が弱いとか、そういうレベルでもなかったりする。依存症は病気なのだから、周囲がサポートする必要もあるんだよね。本当に立ち直らせたいなら。でもその話は今回のテーマとマジで無関係なので、捨ておきます。

今日話題にしたいのは、依存症のユーザーがいかに“何故勝てないのか”を頭で理解しているか、という部分にある。そう。彼らは決して楽天的なばかりではない。サンドに紙幣を入れるとき、心臓を掴まれるような苦しみに耐えている場合もあるのだ。何故なら基本、負けるから。

依存症の人たちだって負ける理由ぐらい、とうに理解している。

その証拠に、1月下旬に5ちゃんねるに立っていた「【検定通過】新機種総合スレ618【発表会】」というスレッドにも、ボッタクリ店の条件をあげているユーザーがいた。

スレッドの趣旨と全く関係ない八つ当たりみたいな発信だが、とにかくこの条件を書き込んだ人は、以下の3つがポイントと考えている。

「訳の分からん演者を頻繁に呼ぶ新台大量導入を頻繁にやってるボーダーを遥かに下回る調整をする台が多い」

そんなに勝てない理由が揃ってるなら打たないという手も大事よ？

まず「訳の分からん演者を頻繁に呼ぶ」。これは代理店が間に入って、有象無象の演者をホールに招き、取材としてSNS更新などをさせつつ実戦させるという趣旨の、イベントが禁止されている昨今に生み出された苦肉の集客方法である。

ちょっとは名前の知れたタレントを呼ぶと、それ目当てに普段パチンコをしない人も集まる。結果、稼働が上がるという相乗効果があったが、最近は芸能人よりもよく分からない若い演者ばかりが店に呼ばれている。

まあ、これはこれで需要があるみたいなんだけど、その店に普段から通う客にはメリットはないよね。知らない演者が実戦取材したところで、って話だし。

続いて新台入れ替えが頻繁、という点。これはちょっとまあ、言いたいことは分かるけど、新台入れ替えがない店って稼働は基本終わってるからね。ずっと前から「新台入れ替えなんかせずに、今ある台を大事にしたら還元できるじゃん」って話す、多分働いたことないような依存症の言葉を耳にするころがあるけども、それって店と客との間の話じゃん。

店は客だけじゃなくメーカーとも付き合いをしないとダメなわけで。設置台には設置する期限が設けられているから、定期的にメーカーから台を買わないといずれ稼働する台はどんどん減る。

メーカーとも普段から適切な付き合いをして台を買って心象を良くしておかないと、いざ客に打たせる台がなくなった時に慌てて「新台を買いたい」なんつっても、相手にしてもらえんでしょう。新台なんてどの店も本来は欲しいんだから。

それに、新台導入を大量にやるのがまずいって話だけども、店からするとどの台が人気が出て、その後も再販需要が出るまで伸びるか分からないからなぁ。なるべく買い目は多く抑えておきたいって気持ちにはなるんじゃないかなぁ。機歴になるから本当はいらないけど、本命台を買うために微妙な台を買うってこともあるね。

それから、最後にボーダーを下回る調整。これはもう今のホールの大体どこでも当てはまる。ボーダー以下の回転数のパチンコって打っててもマジでしんどい。抽選されずに零れ落ちる銀玉を眺めるのもつらい。それだけ釘も締めてあるってことで、まさにボッタクリだよね。

ということで、個人的にはこの3つのボッタクリ要素のうち、2つは十分納得できるところだ。……で、ここからが本題なんだけど、だからどうだと言うのだろう。

この人はボッタクリ要素を自分であげられるまでにホールでの苦戦必至の現状を理解している。つまり勝てないって分かってるわけだ。だけど、新機種の検定通過状況を逐次チェックするためのスレッドにこういうことをいきなり書くって、多分スレッドタイトルが読めない人か、もしくは負けっぱなしの依存症だよね。

負けやすい理由が、分かっている。それを自分なりに3つもあげることができている……だから、何なんだという話で。

じゃあ行かなきゃいいじゃないですか、でしかないよね。もう返しとしては。パチンコを打たない人は最初から忠告されるまでもなく打たない。スペックを冷静にチェックできる人なら今のパチンコって怖すぎて最初から打たないはずだし。

依存症の人はどうあってもホールに行くから、こんな3大要素云々言われても「わかるわ〜（わかっていない）」でしかない。一体誰に向けた忠告だったんだろう。

3つの問題点を提示したあとに「でも僕らは負け組ですから、明日も頑張りましょう！」って自虐するなら話もオチてて分かるのだが……。自分で負けに行っておいて憤るなんてちょっと怖いよ。

パチスロなら設定はすぐには看破できないけど、パチンコは500円使えば「やべえな」って分かるわけだし。回らない店ばっかりなら、ボイコットすればいいんですよ。そしたら店も、もしかしたら「やべえ」ってなって釘を甘くするかもしれない。それか客がいなくなって潰れる。

でも、どちらの場合も打ち手有利の状況が待ってるわけで、万々歳。やっぱりね、ダメな状況のホールに文句言いながら出掛けるのって良くないですよ。文句言いながら回らない台にお金を使うことで得られるのって、苦痛ばかりだもん。