東京地検は３０日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていた女優・米倉涼子（５０）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。

関東信越厚生局麻薬取締部は、米倉が昨年８月に都内の自宅で知人とともに大麻や麻薬を含む液体などを所持した疑いがあるとして、今年１月に書類送検していた。米倉をめぐっては一部週刊誌が昨年１０月、麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報道。米倉は１２月に公式サイトで捜索を受けたことを認めた上で「今後も捜査には協力して参りますが、一区切りついたと認識しております」と幕引きを強調。「私を信じてサポートしてくださっている方々に感謝し、少しずつ前に進んで参りたい」とつづっていた。

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、不起訴の理由について「麻薬の所有者を特定できなかったための嫌疑不十分でしょう」と説明。「米倉さんが『私は知りませんでした』と弁解している可能性がある。本人が認めていない状況では、同居していたとされる外国人が所持する薬物を置いていったという可能性を払拭（ふっしょく）できない。疑いはある程度認められるが、起訴して処罰するだけの証拠が不足していたのではないか」と解説した。