今回のセンバツから指名打者（ＤＨ）制が導入される。少子化で部員数が減少するなか、守備は苦手でも打撃に秀でた選手に活躍の場が広がり、投手の負担軽減にもなる。「春は投手力」の定説に変化は起きるのか？ データから読み解いた。

出場候補校に行われたアンケートによれば、約８割の高校が投手の打順を８、９番と想定した。投手に３〜５番を任せる意向を示しているのは２割ほど。打線が強化されるチームが増える。また、低反発バット導入３年目で選手の対応力が上がっている。初年度の１試合平均得点は６・４５。２年目は同９・１９に増え、さらに得点力は上がるはずだ。

ただ、３月上旬の練習試合解禁から数週間でセンバツが開幕するため、打者は投手の生きた球に目が慣れていない。２０１５年以降に優勝したのべ１０校（２０年は新型コロナウイルスで中止）は、防御率０点台が４校、１点台が４校、２点台が２校。最も悪くても、２５年横浜の２・６０だった。

一方、優勝１０校のチーム打率は２割台が４校、３割台が６校。最も低打率だったのが、１５年の敦賀気比（２割６分５厘）だった。１５年以降の夏を制した１０校で打率２割台は２校しかなく、ほか８校は全て３割台。夏に比べて、センバツは打撃力が劣っていても、投手力が優れていれば頂点に立てる。

センバツで優勝したのべ１０校の失策数は１〜６で１試合平均は１・２５以下だ。打線強化より、守備に不安を抱える選手をＤＨで使い、守備力アップを優先するチームも多いだろう。

金属バット導入後、初めてのセンバツ（１９７５年）は、高知が打率２割９厘ながら、防御率１・７１で優勝した。ラッキーゾーン撤廃後、初のセンバツ（９２年）は、帝京が防御率０・８０（打率は３割１分２厘）で紫紺の優勝旗をつかんだ。打者が優位になる変化があっても、「春は投手力」の格言は歴史が証明している。

夏のように打ち勝つのではなく、従来通り、投手力＋守備力に秀でたチームが「初のＤＨ甲子園」を制するとみる。（大阪アマ野球担当デスク・伊井 亮一）