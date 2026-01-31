５年ぶり１５度目のセンバツ出場を決めた智弁学園・小坂将商監督（４８）が、新たに導入されるＤＨ制で“秘密兵器”の起用をにらんだ。昨年秋の公式戦で３打数無安打だった細川凛人内野手（１年）を４番で起用するプランを示唆。ポジションの兼ね合いで出番に恵まれなかったが、チーム屈指の長打力を誇る大砲も豪快な一発を宣言した。

強豪を率いる小坂監督が不敵に笑った。「ＤＨに一番、という選手がいる。面白いですよ」。名前を「言いません」と隠した“秘密兵器”の正体は、昨秋に背番号１３でベンチ入りした細川だ。公式戦は３打数無安打と快音がなかった１年生。「４番を打てるくらい」と大抜てきまで示唆した。

１７１センチ、９９キロの大砲は、秋に４番を務めた逢坂悠誠（１年）と同じ一塁手。練習試合では４割以上の打率を残し、２本塁打を放った。練習で１２０メートルの中堅フェンスを越える打球を放つパワーはチーム屈指。細川自身も「打撃はずっと自信があって、長打力が持ち味です。春からＤＨもあるので、そこも狙ってバットをたくさん振ってきました」と意気込んだ。

小坂監督は「逢坂が３番でもいい」と新打線も想定した。主将の角谷哲人捕手（２年）を３番で使ってきたが「角谷が１番を打つぐらいになれば、強い」と理想を持ち、ＤＨ制の導入により、実現しそう。１番から７番まで左打者が並ぶこともあった布陣に、右の細川が加わるのもプラスだ。

投手陣にはＤＨの採用を通達。エース・杉本真滉投手（２年）は秋の県大会決勝・天理戦で本塁打を放つなど打力も高いが、投球に専念させる方針だ。指揮官が「中心がしっかりしている」と自信を持つ打線は、パワーアップ。小学生時代に阪神ジュニアに選出された強打者も「甲子園でホームランを打って注目されたい。チャンスで一本出す打撃も」と呼応し、聖地に新風を呼ぶ。（安藤 理）

◆細川 凛人（ほそかわ・りんと）２００９年５月２日、香川・高松市生まれ。１６歳。牟礼北小２年から牟礼北ヤンガースで野球を始め、６年で阪神タイガースジュニアに選出。牟礼中では高松ヤングで捕手としてプレーし、四国選抜入り。智弁学園では１年秋からベンチ入り。１７１センチ、９９キロ。右投右打。