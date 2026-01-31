第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

今大会は投打にタレントがそろう横浜、山梨学院が優勝争いの軸となりそうだ。

史上４校目の春連覇にチャレンジする昨春センバツ王者の横浜は、昨秋こそ関東大会の準々決勝で専大松戸に２−４で敗れ、８強止まりだったが、メジャーも注目する今秋ドラフト１位候補の織田翔希（２年）を軸に投手力が安定。主将の小野舜友、遊撃手の池田聖摩（ともに２年）ら甲子園での経験豊富な打者も擁しており、チーム内での競争も活発。Ｖ候補の一角と呼んでいいだろう。

山梨学院も強力だ。最速１５２キロを誇る山梨学院の投打二刀流・菰田陽生（２年）は１９４センチ、１０１キロの肉体を駆使するスケールの大きな逸材。現在は投手の練習に比重を置いており、マウンドでの躍動が期待される。吉田洸二監督が考案したチームスローガン「信玄砲打線―連打の山梨学院―」に則り、つなぎのある打線は集中打を生み出す。

木製バットを操る古城大翔や赤間史弥（ともに２年）ら強打者を擁し、サウスポーのエース・萬谷堅心（２年）も成長著しい明治神宮大会４強の花巻東も、優勝争いを演じる実力は十分ある。明治神宮大会覇者の九州国際大付も投打に戦力は充実しており、上位進出をうかがう。

近畿王者の神戸国際大付は近畿大会で大阪桐蔭、智弁学園の実力校を相手に、ともに７得点した強打が光る。沖縄尚学は昨夏の甲子園優勝投手、最速１５０キロ左腕の末吉良丞（２年）がエースに君臨し、攻略は一筋縄ではいかないだろう。これらの６校が優勝争いの中心になりそうだ。

今大会から導入されるＤＨ制は、打力に特化した選手が出場機会が得られる。ＤＨ制をうまく活用できたチームが、紫紺の大旗へと近づくことになるかも、見所の一つになるだろう。（編集委員・加藤弘士）