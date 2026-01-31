第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。

スポーツ報知は秋季地区大会、明治神宮大会の戦いぶりをベースに、各校の戦力をＡＢＣで評価した。

Ａランクは６校。地区王者として明治神宮大会に出場した花巻東、山梨学院、神戸国際大付、九州国際大付に加え、関東８強の横浜、九州８強の沖縄尚学もＡランクの実力を有すると予想する。

横浜はメジャーも注目する最速１５４キロ右腕の織田翔希（２年）、沖縄尚学は最速１５０キロのサウスポーで、昨夏の甲子園優勝投手に輝いた末吉良丞（２年）がエースナンバーを担う。

ともに甲子園で豊富な経験値を有し、ひと冬を越えての成長にも期待が高まる。末吉は２年生ながら、３年生主体で編成された昨年９月のＵ−１８ワールドカップに出場する高校日本代表において、事実上のエースを務めたことも記憶に新しい。ともにＶ候補の一角と呼んでいいだろう。

紫紺の大旗はこの６校を軸に争われると予想されるが、勝負は時の運。３２校の奮闘に期待したい。

【スポーツ報知の戦力分析】

＜北海道＞

北照Ｂ

＜東北＞

花巻東Ａ

八戸学院光星Ｂ

東北Ｃ

＜関東＞

山梨学院Ａ

花咲徳栄Ｂ

専大松戸Ｂ

佐野日大Ｂ

横浜Ａ

＜東京＞

帝京Ｂ

＜北信越＞

帝京長岡Ｂ

日本文理Ｃ

＜東海＞

中京大中京Ｂ

三重Ｂ

大垣日大Ｂ

＜近畿＞

神戸国際大付Ａ

智弁学園Ｂ

大阪桐蔭Ｂ

滋賀学園Ｂ

東洋大姫路Ｂ

近江Ｂ

＜中国＞

崇徳Ｂ

高川学園Ｃ

＜四国＞

英明Ｂ

阿南光Ｂ

＜九州＞

九州国際大付Ａ

長崎日大Ｂ

神村学園Ｂ

熊本工Ｂ

沖縄尚学Ａ

＜２１世紀枠＞

高知農Ｃ

長崎西Ｃ