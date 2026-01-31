【センバツ戦力分析】Ａランクは６校 ドラフト１位候補の剛腕擁する横浜、沖縄尚学などがＶ候補か
第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。
スポーツ報知は秋季地区大会、明治神宮大会の戦いぶりをベースに、各校の戦力をＡＢＣで評価した。
Ａランクは６校。地区王者として明治神宮大会に出場した花巻東、山梨学院、神戸国際大付、九州国際大付に加え、関東８強の横浜、九州８強の沖縄尚学もＡランクの実力を有すると予想する。
横浜はメジャーも注目する最速１５４キロ右腕の織田翔希（２年）、沖縄尚学は最速１５０キロのサウスポーで、昨夏の甲子園優勝投手に輝いた末吉良丞（２年）がエースナンバーを担う。
ともに甲子園で豊富な経験値を有し、ひと冬を越えての成長にも期待が高まる。末吉は２年生ながら、３年生主体で編成された昨年９月のＵ−１８ワールドカップに出場する高校日本代表において、事実上のエースを務めたことも記憶に新しい。ともにＶ候補の一角と呼んでいいだろう。
紫紺の大旗はこの６校を軸に争われると予想されるが、勝負は時の運。３２校の奮闘に期待したい。
【スポーツ報知の戦力分析】
＜北海道＞
北照Ｂ
＜東北＞
花巻東Ａ
八戸学院光星Ｂ
東北Ｃ
＜関東＞
山梨学院Ａ
花咲徳栄Ｂ
専大松戸Ｂ
佐野日大Ｂ
横浜Ａ
＜東京＞
帝京Ｂ
＜北信越＞
帝京長岡Ｂ
日本文理Ｃ
＜東海＞
中京大中京Ｂ
三重Ｂ
大垣日大Ｂ
＜近畿＞
神戸国際大付Ａ
智弁学園Ｂ
大阪桐蔭Ｂ
滋賀学園Ｂ
東洋大姫路Ｂ
近江Ｂ
＜中国＞
崇徳Ｂ
高川学園Ｃ
＜四国＞
英明Ｂ
阿南光Ｂ
＜九州＞
九州国際大付Ａ
長崎日大Ｂ
神村学園Ｂ
熊本工Ｂ
沖縄尚学Ａ
＜２１世紀枠＞
高知農Ｃ
長崎西Ｃ