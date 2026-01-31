上白石萌歌、“変人動物学者”生田斗真に心臓ドキドキ 『パンダより恋が苦手な私たち』第4話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第4話が、きょう31日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ドキドキ！上白石萌歌に手を差し出す生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
仕事も恋もどん底の編集者・一葉は、イケメンだけど変人動物学者の司に見つめられて心臓バクバク。冴えない自分とイケメン准教授が釣り合うわけがないと思いつつも、司のことばかり考えてしまう。先輩編集者･紺野幸子（宮澤エマ）と友人のカメラマン･橘環希（仁村紗和）の前でもニヤニヤしっぱなしとなる。
一方、橘は「この世から、恋愛なんて滅亡しろ！」とご機嫌ナナメ。先輩カメラマン・山下翔（野村周平）から告白された橘は、尊敬する山下が仕事に恋愛感情を持ち込んできたことが許せない。女としてではなく、1人のカメラマンとして見てほしいのに、上司からも女というだけで仕事を制限され、回ってくる仕事は物撮りや風景ばかり。橘のフラストレーションは爆発寸前だ。
そんな恋愛不要論者の橘とは対照的に、紺野はマッチングアプリで知り合った和菓子職人と付き合うことになり、「久々に恋愛してみて、そのすばらしさがつくづく分かったわ」と恋愛にどっぷり。恋愛は必要か、それとも不要か、2人に挟まれた一葉は分からなくなってしまう。
そんな中、毒舌カリスマモデル･灰沢アリア（シシド・カフカ）のゴーストライターとして恋愛相談コラムを書く一葉に、婚活中の20代女性から悩み相談が届く。「真面目で落ち着いた人がタイプなのになぜかチャラ男にばっかり言い寄られます。ちゃんとタイプの男性に好かれるようにするにはどうすればいいの？」というものだった。
一葉はアリアに意見を求めるものの、話の流れでアリアの全盛期に触れると、アリアは突然、不機嫌になって無言になる。気になる一葉は、アリアがモデルの仕事をしない理由をマネージャー・宮田真悟（柄本時生）に聞いてみるが、うまくはぐらかされてしまう。
アリアに話を聞きそびれてコラムが進まない一葉に、鬼の編集長・藤崎美玲（小雪）がまたもムチャぶり。まったく興味のない山登りの企画を押し付けられた一葉は途方に暮れる。
