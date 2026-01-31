戸次重幸、佐久間大介＆日村勇紀に“冬の北海道”を紹介 新ジャンルラーメンも登場
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう31日に放送される。
【番組カット】北海道グルメの説明を真剣に聞く佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は“冬の北海道”を深掘りする。
冬ならではの北海道の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、北海道179市町村すべてを巡った経験を持つ北海道観光大使のフリーアナウンサー・青山千景。そして、これまでの芸能生活で数千回は道内のロケをしてきたという、北海道出身の俳優・戸次重幸を迎える。
絶景スポットや絶品グルメのVTRを見つつ、「雪、氷、光が織りなす、見るだけで楽しい異世界空間！」「雪と氷の世界を体験できる絶景アクティビティー」「豊富な食材に恵まれた北海道ならではの絶品グルメ！」という3つの推しポイントを解説していく。
絶景スポットでは、6、7階建てビルの高さに相当する圧倒的スケールの雪像、湖で開催される幻想的なお祭りに佐久間と日村も「めっちゃきれいじゃん」「これきれい、行きたい」と大興奮。凍った海の上を歩くような“流氷ウォーク”、すべてが氷と雪でできた異世界のような美しい村での体験アクティビティーなど、人気スポットが次々登場する。佐久間が「インスタとかで見たことある！」「めっちゃ気になるところだ」とひそかに注目していた“氷のBAR空間”も紹介する。
絶品グルメでは、札幌生まれの戸次がプライベートでも通うほどおいしさに魅了されているジンギスカン店も伝授。希少な品種のジンギスカン、豚骨ベースなのにあっさり透明なスープの新ジャンル北海道ラーメンがスタジオに登場する。日村が「こいつヤバい」とうなるその味わいとは。
