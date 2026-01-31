相葉雅紀×吉村崇、3度目タッグでモノマネショーMC “相葉メモ”も放送
嵐の相葉雅紀と平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める日本テレビ系モノマネショー『モノマネMONSTER』の第3弾が、きょう31日午後7時から放送される。1年ぶりの第3弾となる。
【番組カット】めっちゃ似てる…!!堺雅人＆阿部寛のモノマネも
同番組は、賞金総額500万円をかけたモノマネ日本一決定戦。総エントリー3574ネタの中から予選を勝ち抜いたモノマネ界の精鋭たちが激突する。
今回は、歌マネの王道である「桑田佳祐部門」、近年最もマネされている「Mrs. GREEN APPLE部門」、歌唱に独自のエンタメ要素を加えた「歌ネタ部門」、憑依したしゃべりと構成で勝負する「しゃべくり部門」、短時間で強烈なインパクトを残す「ショート部門」の5つの部門でサバイバルバトルを展開。部門ごとに優勝者を決定し、賞金50万円を贈呈する。さらに、部門優勝者5組の中から1組選ばれる「モノマネ国宝」には、称号と共に追加の賞金250万円が贈られる。
MCは、3度目のタッグとなる相葉と吉村が務める。相葉はすべての出場者を応援しながら、ネタ後の審査中には“相葉メモ”として、出場者に関するプチ情報を届ける。吉村も軽快なトークで出場者や審査員をイジる。
群雄割拠のモノマネ新時代を制し、日本の宝ともいうべき芸の持ち主・初代“モノマネ国宝”の称号を勝ち取るのは誰なのか。
【番組カット】めっちゃ似てる…!!堺雅人＆阿部寛のモノマネも
同番組は、賞金総額500万円をかけたモノマネ日本一決定戦。総エントリー3574ネタの中から予選を勝ち抜いたモノマネ界の精鋭たちが激突する。
今回は、歌マネの王道である「桑田佳祐部門」、近年最もマネされている「Mrs. GREEN APPLE部門」、歌唱に独自のエンタメ要素を加えた「歌ネタ部門」、憑依したしゃべりと構成で勝負する「しゃべくり部門」、短時間で強烈なインパクトを残す「ショート部門」の5つの部門でサバイバルバトルを展開。部門ごとに優勝者を決定し、賞金50万円を贈呈する。さらに、部門優勝者5組の中から1組選ばれる「モノマネ国宝」には、称号と共に追加の賞金250万円が贈られる。
MCは、3度目のタッグとなる相葉と吉村が務める。相葉はすべての出場者を応援しながら、ネタ後の審査中には“相葉メモ”として、出場者に関するプチ情報を届ける。吉村も軽快なトークで出場者や審査員をイジる。
群雄割拠のモノマネ新時代を制し、日本の宝ともいうべき芸の持ち主・初代“モノマネ国宝”の称号を勝ち取るのは誰なのか。