大一番は「フラストレーションがあった」ド軍監督が説く大谷翔平の“原動力” 今季は「CY賞を争っても驚かない」地元紙報道

大谷は「フラストレーション」も燃料にして、異次元のパフォーマンスを発揮しているようだ(C)Getty Images

指揮官が二刀流スターに厚い信頼を寄せている。

移籍2年目の昨季、ドジャースの大谷翔平は、打者として158試合に出場し、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014と軒並みハイアベレージを記録。投手としても6月に復帰を果たし、14先発のスモールサンプルながら、1勝1敗、防御率2.87、62奪三振、WHIP1.04をマークした。

【動画】大谷翔平がガックリ…ビシェットに浴びた先制3ランのシーン

まさに圧巻の数字だが、果たして何がこの偉才を突き動かしているのか。現地時間1月29日、地元紙『California Post』が掲載した記事によると、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、昨季ワールドシリーズ（WS）第7戦を振り返りつつ、その探求心の源に言及したという。

WS第7戦では、3回に4番ボー・ビシェットの先制3ランを被弾するなど、3回途中5安打3失点、3奪三振、2四球の内容で降板した大谷。この内容を踏まえ、チームの指揮を執るロバーツ監督は、「多くのフラストレーションがあった。おそらく怒りもだ」と背番号17の心境を推察している。